برابط bem.onec.dz فعال ورسمي وسريع .. استخرج الآن نتائج بكالوريا الجزائر ٢٠٢٤ عبر التربية الوطنية وفضاء الأولياء

قررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن توفر رابط ديوان الامتحانات والمسابقات الوطني، الذي من خلاله يمكن للطلاب الحصول على نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لدورة يونيو 2024، حيث ينتظر الكثير من الطلاب إعلان هذه النتائج بفارغ الصبر، حيث تحدد مسارهم الجامعي، سنشرح في السطور القادمة جميع التفاصيل التي أعلنت عنها الوزارة حول النتيجة، بالإضافة إلى قررت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن توفر رابط ديوان الامتحانات والمسابقات الوطني، الذي من خلاله يمكن للطلاب الحصول على نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لدورة يونيو 2024، ينتظر الكثير من الطلاب إعلان هذه النتائج بفارغ الصبر، حيث تحدد مسارهم الجامعي، وسوف نتعرف فيما يلي على كيفية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في الجزائر لعام 2024.

خطوات الاستعلام عن بكالوريا الجزائر

التحقق من نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر لا يتطلب الكثير من الجهد أو الوقت في عمليات البحث، بل يمكن الوصول إلى المنصة المخصصة للاستعلام واتباع الإرشادات المحددة للوصول مباشرة إلى النتيجة:

زيارة الصفحة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية، وهي موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات.

الخطوة الأولى هي الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، ثم إدخال معلومات تسجيل الدخول، وهي الرقم السري واسم المستخدم.

تقديم معلومات الطالب للحصول على النتيجة، ومن أهم هذه المعلومات رقم التسجيل.

اختيار الولاية التي يعيش فيها الطالب من بوابة الولايات المدرجة في الصفحة.

يجب حل السؤال المعروض بشكل صحيح قبل النقر على مربع العرض لمعرفة تفاصيل النتيجة عند الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر عبر فضاء الأولياء.

الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر عبر موقع فضاء الأولياء

يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على نتائج بكالوريا الجزائر عبر موقع فضاء الأولياء الإلكتروني بالطريقة التالية:

الانتقال إلى رابط التسجيل على منصة فضاء الأولياء.

تتضمن عملية التسجيل اختيار كلمة مرور للحساب الشخصي وإدخال اسم المستخدم في الحقول المخصصة.

اضغط على قائمة خدمات الطلاب، ثم اختر خدمة نتائج البكالوريا من بين الخدمات المتوفرة.

الضغط على مربع البحث للاطلاع على توقيت ظهور نتائج امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر.

من المتوقع أن تُعلن نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر خلال الأيام القادمة، ومن المقرر أن تكون متاحة بحلول يوم 20 يوليو وفقًا لإعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية. وأوضحت الوزارة أن التأخير في إصدار النتائج يرجع إلى انتهاء الاختبارات في وقت متأخر واعتماد أفضل الطرق في عمليات المراجعة والتدقيق قبل نشرها على الموقع الرسمي.