سويعات قليلة عن تفعيل رابط نتائج التاسع سوريا 2024 وزارة التربية السورية

ينتظر الكثير من طلاب وطالبات وأولياء الأمور في الدولة نتائج التاسع سوريا، وهم في حالة من القلق الشديد والتوتر، وذلك لرغبتهم في الحصول على درجات جيدة تدل على مجهودهم طوال السنة الدراسية، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم السورية أن عمليات التصحيح ورصد التقارير مازالت قائمة ولم تنتهي بعد حتى ذلك الوقت، ويتم تفعيل الموقع فور الانتهاء منها، وقد انتشرت العديد من الأحاديث في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن النتيجة ستعلن في الساعات الحالية من اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو الجاري، ولكن ليس هناك أي تصريحات رسمية تفيد ذلك من الموقع الرسمي، والمؤكد في الأمر أن عمليات التصحيح في الرمق الأخير بإنتظار أن يتم المراجعات النهائية لأوراق الطلاب، وبعدها بشكل نهائي ترفع النتائج، ونوضح لكم كيفية الإستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا.

نتائج التاسع سوريا

حتى هذا الوقت، لم يتم الإعلان عن موعد ظهور نتائج التاسع سوريا، ولكن من المحتمل أن تظهر قبل الانتهاء من شهر يوليو الجاري، والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بعمليات الصحيح بكل دقة وتبذل أقصى ما لديها من أجل أن تقوم باستخراج النتيجة فور انتهاء الكنترول منها، ويمكنك الاستعلام عن النتيجة عن طريق الخطوات التالية:

الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية السورية.

تسجيل الدخول، عن طريق إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور بالخانة المخصصة.

اضغط على القائمة الرئيسية.

اختار منها خانة النتائج.

انقر على نتائج التاسع سوريا.

حدد العام الدراسي 2024.

كتابة بيانات الطالب الذي تود معرفته نتيجته، وهي الاسم، رقم الاكتتاب.

اضغط فوق زر الاستعلام، وانتظر لتظهر لك النتيجة، كما بإمكانك أن تقوم بطباعتها على هيئة pdf.

نتائج التاسع سوريا حسب الاسم

من المحتمل أن يتم الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا خلال الأسبوع القادم، وهذا حسب ما أوضحته وزارة التربية السورية وأضافت أن يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي لها، وقالت إن الإعلان عن النتيجة سيكون بعض أيام قليلة من إعلان نتيجة البكالوريا، وقد أعلنت البكالوريا من 7 أيام فقط من الان حيث أن الجميع الان أصبح في انتظار بدء رفع نتائج التاسع في سوريا.