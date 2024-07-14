هام ورسميًا moed.gov.sy .. رابط سريع الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا واستخراجها في ثوانِ

بعد أن قام الطلاب بجهد ودراسة وامتحانات نهائية التي انتهت في 12 يونيو 2024، بدأ المسؤولون في التعليم في سوريا في عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج الامتحانات وإمكانية الاستعلام عنها عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف المحمول، سوف نشرح كيفية العثور على نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2024 بطرق مختلفة وسهلة.

الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا

قامت وزارة التربية والتعليم بجهود كبيرة لإظهار نتائج الصف التاسع في سوريا لعام 2024، ولتسهيل الحصول عليها يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول، مما يتيح لأولياء الأمور والطلاب معرفة النتيجة، وللحصول على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني، يرجى إتباع الإرشادات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

قم بإختيار والدخول على نتائج الأمتحانات.

تحديد النتيجة التي ترغب بالبحث عنها والتي هي الرقم التاسع.

أدخل كل البيانات المطلوبة واختر اسم المنطقة.

في النهاية، انقر على زر البحث أو عرض النتائج.

انتظر لحظة وستظهر لك النتيجة بالتفصيل، كيفية الحصول على نتيجة التاسع السوري عبر الهاتف في عام 2024.

نتائج الصف التاسع في سوريا

يمكنك الحصول على نتيجة امتحان الصف التاسع في سوريا عن طريق تنزيل تطبيق على هاتفك المحمول واتباع الخطوات الواردة:

حمل التطبيق وقم بتنصيبه عبر متجر Google Play على هاتفك المحمول.

بمجرد تثبيت التطبيق، قم بالولوج إليه ومن ثم افتح قسم نتائج الاختبارات.

أختر نتيجة التاسع.

من فضلك أدخل اسم الطالب أو الطالبة، ورقم الاكتتاب.

في النهاية، انقر على زر عرض النتيجة، وستتلقى نتيجة الامتحان في سوريا عام 2024 عبر رسالة نصية.

يمكنك أيضًا الحصول على نتائج الثانوية العامة لعام 2024 في سوريا عن طريق إرسال رسالة نصية من هاتفك المحمول، والخطوات هي كما يلي.