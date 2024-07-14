هل يوجد زيادة رواتب الموظفين في العراق ٢٠٢٤ لشهر يوليو؟ .. تعرف على قيمة راتبك الجديدة

تم تداول أخبار في الساعات الأخيرة عن زيادة رواتب الموظفين في العراق بنسب تتراوح بين 150% و200%، حيث كشفت الحكومة العراقية عن هذا الخبر في وقت قدمت فيه ملف تعديل رواتب الموظفين أمام مجلس النواب، ولا تم تعديل رواتبهم منذ أكثر من 14 عامًا، وفي هذه المقالة، سنوضح لكم التفاصيل المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين في العراق بنسبة 200% ونقوم بحساب قيمة الراتب الجديد.

زيادة رواتب الموظفين في العراق

أكدت وزارة المالية في العراق عدم صحة الأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة 200٪ في رواتب الموظفين في الدرجات الأخيرة، وأوضحت الوزارة أنه سيتم رفع رواتب الموظفين في الدرجات من السابعة حتى الأولى بنسبة تصل إلى 150٪ قريباً، شريطة الالتزام بجدول تحديد قيمة الرواتب في العراق.

قيمة الراتب الجديد بعد تطبيق الزيادة

أكدت وزارة المالية في العراق، أنه بإمكان الموظف بسهولة حساب قيمة الراتب الجديد بعد تطبيق الزيادة، ولكن يجب التحقق من النسبة الصحيحة للزيادة المطبقة على الراتب، مع تحديد الدرجة الوظيفية للموظف، فمثلاً، إذا كان الموظف من الدرجة الوظيفية الخامسة، فستكون نسبة الزيادة 150% وسيحصل على راتب شهري يبلغ 600 ألف دينار عراقي، كالآتي:

يتم ضرب الراتب الذي يحصل عليه في 150

ثم يتم قسم الناتج على 100 للحصول على قيمة الزيادة في راتب الموظف.

وتبلغ في تلك الحالة 900 ألف دينار عراقي

تذكر أن وزارة المالية حالياً تعمل على تنفيذ الزيادة الجديدة لجميع موظفي العراق بمجرد الانتهاء من مراجعة الجدول الجديد للرواتب.

يقدم الوزارة رواتب المتقاعدين في العراق في الأول من كل شهر من التقويم الميلادي، تم صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يوليو 2024 في الأول من هذا الشهر.