تعرف علي خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق 2024 عبر منصة اور

في خطوة نحو التحول الالكتروني، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إطلاق منصة “أور” الإلكترونية، مما يمكن المواطنين من الاستعلام عن غرامات المرور بكل يسر وأمان عبر الإنترنت، هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بدمج التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، كما يساعد نظام “أور” في تسريع الإجراءات ويضمن الالتزام بالقوانين المرورية، ما يعود بالنفع على السلامة العامة ويحقق الشفافية في العمليات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العراقية

للاستفادة من خدمات منصة “أور” الإلكترونية، من أجل الاستعلام عن غرامات المرور وسدادها في العراق لعام 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة “أور”. قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية، أو أنشئ حسابا جديدا إذا لزم الأمر. انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختر الاستعلامات. اختر خيار الغرامات المرورية من القائمة. أدخل الرقم الألماني المخصص لسيارتك. اضغط على زر الاستعلام لمشاهدة الغرامات المسجلة. حدد الغرامة المراد سدادها. اختر طريقة الدفع المناسبة وقم بالدفع. تأكد من حفظ إيصال الدفع للرجوع إليه عند الحاجة.

طريقة سداد مخالفات المرور عبر بوابة أور

لتسديد المخالفات المرورية في العراق بكل يسر وسهولة، يمكنك الاعتماد على بوابة أور الإلكترونية، وإليك دليل مختصر لإتمام العملية: