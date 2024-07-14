“من هـنا” .. رابـط التسجيل في عدل 3 2024 بالهاتف والشروط المطلوبة للتقديم

أطلقت الحكومة الجزائرية مبادرة الكترونية حديثة تتيح للمواطنين رابـط التسجيل في عدل 3 عبر الإنترنت، وذلك باستخدام الهواتف المحمولة، هذه الخطوة، التي تم تفعيلها مؤخرا، شهدت إقبالا ملحوظا، إذ تجاوز عدد المسجلين مليون وثلاثمائة ألف في أول أسبوع، ويتوقع أن تستمر العملية بنجاح حتى يتمكن كافة المواطنين من الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية.

رابـط التسجيل في عدل 3 2024

يمكنك الآن التسجيل في عدل 3 2024 بكل سهولة عبر هاتفك المحمول، من خلال التطبيق الرسمي لوكالة عدل، يوفر هذا التطبيق، الذي أطلقته الحكومة لتسهيل الوصول إلى الخدمات السكنية، إمكانية التسجيل للمستحقين وفقا للشروط المحددة، لإتمام عملية التسجيل، اتبع الخطوات التالية:

افتح صفحة برنامج “عدل 3”. انقر على زر التسجيل. اقرأ الشروط والأحكام جيدا، ثم وافق عليها. اختر الولاية التابع لها. أدخل رقم التعريف الوطني الخاص بك. سجل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. أضف رقم هاتفك للتواصل. تحقق من صحة البيانات المدخلة. قم بتحميل استمارة التسجيل لبرنامج “عدل 3”.

الشروط المطلوبة للتسجيل في عدل 3

حددت الحكومة الجزائرية معايير دقيقة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على دعم السكن ضمن برنامج “عدل”، تشمل هذه المعايير: