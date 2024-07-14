الحد الأدنى للقبول.. تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024 المرحلة الثانية رسمياً

تعد توقعات تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024 من أبرز المواضيع التي تشغل بال آلاف الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، والذين لم يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى مع اقتراب موعد الإعلان عن تنسيق الصف الأول الثانوي للمرحلة الثانية في جميع المحافظات من قبل مديريات التربية والتعليم، يتزايد القلق والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور.

تعتبر مرحلة التنسيق للثانوية العامة من أهم المراحل التي يمر بها الطالب، حيث تحدد مستقبله الأكاديمي وتوجهه المهني، لذا فإن الكثير من الطلاب الذين لم يحققوا المعدلات المطلوبة في المرحلة الأولى، يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024 المرحلة الثانية، على أمل أن يحصلوا على فرصة للالتحاق بالمدارس الثانوية التي يطمحون إليها.

تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن درجات تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية 2024 المرحلة الثانية في بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية لعام 2024، تشير التوقعات إلى أن درجات تنسيق المرحلة الثانية للشهادة الإعدادية ستشهد انخفاضا يتراوح بين 5 إلى 10 درجات، وذلك استناداً إلى الأماكن المتاحة والكثافة الطلابية في الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية.

الحد الأدنى لتنسيق أولى ثانوي الإسكندرية المرحلة الأولى

الحد الأدنى لتنسيق الصف الأول الثانوي في الإسكندرية للمرحلة الأولى هو 220 درجة، ولكن مع احتمال انخفاض درجات تنسيق الشهادة الإعدادية للمرحلة الثانية في الإسكندرية، قد يتغير هذا الحد الأدنى في حال انخفضت درجات التنسيق بمقدار 5 درجات سيصبح مجموع القبول 215 درجة، أما إذا انخفض الحد الأدنى للقبول بمقدار 10 درجات فإن درجات تنسيق المرحلة الثانية للصف الثالث الإعدادي لعام 2024 ستصبح 210 درجات.

يعزى هذا الانخفاض المتوقع إلى عدة عوامل منها الكثافة الطلابية المتزايدة والعدد المحدود من الفصول الدراسية المتاحة في المدارس الثانوية، هذا التعديل يهدف إلى توفير فرص أكبر للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الأولى، مما يتيح لهم مواصلة تعليمهم الثانوي دون عوائق كبيرة.