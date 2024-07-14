“لينك مباشر” .. رابـط استمارة التقديم على الحج 2025 عبر hajj.gov.iq

يتطلع المواطنون العراقيون الذين ينوون أداء فريضة الحج للعام 2025 إلى الحصول على استمارة التقديم على الحج 2025 الخاص بذلك العام، لقد أتاحت الهيئة العليا للحج والعمرة استمارة إلكترونية يدخل فيها المتقدمون بياناتهم الشخصية المطلوبة، عقب تقديم الاستمارات، ستراجع الهيئة الطلبات وتعلن لاحقا عن قائمة الحجاج الموافق عليهم، سيتضمن هذا المقال تفاصيل حول موعد بدء التسجيل وكذلك الرابط الإلكتروني الرسمي للتقديم لحج عام 2025.

استمارة التقديم على الحج 2025

حتى الآن، لم تحدد الهيئة العليا للحج والعمرة موعدا رسميا لبدء استمارة التقديم على الحج 2025، ولكن يرجح أن يفتح باب التسجيل قريبا، عند الإعلان عنه، يمكنكم التقديم بإتباع الخطوات الآتية:

زيارة الرابط الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة. اختيار خيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة. النقر على خيار “تسجيل الحج لعام 2025”. قراءة الشروط والأحكام المعروضة بعناية، والموافقة عليها بعد التأكد من فهمها. ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة بدقة. الضغط على خيار “طباعة الاستمارة بهيئة PDF” للاحتفاظ بنسخة منها. إرسال الاستمارة بالضغط على “إرسال”، ومن ثم انتظار رد الهيئة بعد مراجعة الطلب.

ما هي شروط التقديم في حج 2025 العراق

لقد أرست الهيئة العامة للحج والعمرة مجموعة من المعايير الواجب توافرها في المتقدمين للحج لعام 2025، وهي كالتالي: