«عاجل برواتب مجزية» link التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي والشروط المطلوبه

أتاحت وزارة الدفاع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، حيث قامت الجهات المختصة بفتح باب التقديم من أجل إلحاق الشباب بصفوفها لأداء الواجب الوطني وخدمته، وذلك برواتب شهرية يتم صرفها إليهم، كما أعلنت الوزارة الشروط اللازمة التي بناء عليها يتم قبولهم أو رفضهم.

رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر

قامت الهيئة المختصة بإطلاق رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت الوزارة عن رغبتها لضم بعض الشباب إلى صفوفها، وذلك لمن تحققت فيهم الشروط المحددة، ومن أجل التسهيل والتيسير عليهم تم إتاحة خدمة التسجيل إلكترونياً، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة الدفاع الوطني الشعبي الإلكترونية.

القيام بالضغط على خانة تسجيل دخول جديد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر وكذلك البريد الإلكتروني في الحقول الفارغة.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

مراجعة كافة البيانات والوثائق التي تم رفعها على الموقع.

الضغط على خانة ارسال الطلب.

النقر على خانة طباعة الاستمارة من أجل الاحتفاظ بها.

شروط الالتحاق بصفوف الجيش الوطني 2024

حددت وزارة الدفاع الجزائرية الشروط اللازم توافرها في الشاب المتقدم والتي وفقاً لها يتم قبوله أو رفضه، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو التالي: