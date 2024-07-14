الآن .. نتائج استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 aadl.com.dz برابط رسمي PDF بالشروط الآتية 

أشارت وزارة الإسكان الجزائرية إلى إمكانية تحميل استمارة التسجيل في سكنات عدل 3 عبر المنصة الإلكترونية المتاحة للمواطنين، في حال توفر جميع شروط التقديم، يمكن تحميل الاستمارة وتقديمها مع الوثائق المطلوبة للحصول على المنحة. سيتم شرح هذه الخطوات بالتفصيل في المقبل.

استمارة التسجيل في سكنات عدل 3

توفر وزارة الإسكان الجزائرية إمكانية الحصول على استمارة التسجيل في برنامج عدل 3 للمواطنين الراغبين في الحصول على دعم سكني من الوزارة. يمكن تنزيل الاستمارة بعد إكمال عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع عدل الجزائري الرسمي.

تسجيل الدخول إلى الموقع يتم عبر إدخال الاسم وكلمة المرور.

الضغط على خانة سكنات عدل 3.

إدخال كافة البيانات المطلوبة للتقديم.

قدم جميع المستندات التي تثبت أهلية المتقدم.

الضغط على خانة إرسال الطلب.

ثم بإمكانك طباعة طلب التسجيل وتقديمه كجزء من الإجراءات المطلوبة للتقديم على سكنات عدل 3.

شروط سكنات عدل ٣

حددت الحكومة الجزائرية عدداً من الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في مساكن عدل والاستفادة من الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان للمواطنين المستحقين للدعم، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: