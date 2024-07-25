متاح من هنا.. لينك التسجيل في الحج لعام 2025 العراق hajj.gov.iq وخطوات التقديم والشروط المطلوبة

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عبر وسائل الإعلام الوطنية عن إتاحة رابـط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، كما قالت الهيئة أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لتقديم طلبات القرعة، ولكن من المتوقع أن تبدأ مطلع العام المقبل كاشفةً عن ذلك الشروط والمعايير اللازمة، مؤكدةً على ضرورة التزام المتقدمين بكافة الإجراءات لضمان قبول طلباتهم والتسجيل للحج لعام 2025 العراق.

رابـط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق

أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة، من خلال بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترابـط استمارة التقديم على الحج 2025 العراق، متضمنة الخطوات الآتية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للحج والعمرة في العراق.

انقر على أيقونة ”المزيد“.

انقر على ”سحب الحج“ من القائمة المعروضة.

انقر على أيقونة ”تطبيق“.

وافق على الشروط والأحكام.

املأ نموذج الطلب.

اطبع النموذج مباشرة من الموقع الإلكتروني.

انقر على ”إرسال“ لتقديم الطلب إلى الجهات المختصة.

سوف تتلقى رداً في غضون أيام قليلة من تقديم طلبك.

استمارة طلب الحج 2024

نشرت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق استمارة طلب الحج 2025 عبر وسائل الإعلام الوطنية للتسجيل الرسمي لقرعة الحج لعام 1446هـ.، وأوضحت الهيئة أن موعد التقديم للقرعة لم يتم تحديده بعد، ولكن من المتوقع أن يبدأ مطلع العام المقبل، وأنه من المهم أن يتبع المتقدمون جميع الإجراءات والشروط اللازمة حتى يتم قبول طلباتهم وتزيد فرصهم في الفوز بالقرعة، لذا على الراغبين في التقديم الاستعداد المسبق واتباع التعليمات لضمان سير عملية التقديم بسلاسة كما يجب مراعاة الشروط الآتية: