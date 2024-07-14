وأخيرًا هترتاحي من زن العيال.. تردد قناة وناسة الجديد على كافة الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة بيبي واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال التي حظيت على شهرة كبيرة بفضل ما تقدمه من محتوى متنوع للطفل ما بين ترفيهي وتعليمي وبالتالي تساعد ربات المنازل في التخلص من زن الأطفال وحرصت إدارة القناة على تحديث التردد بشكل مستمر بهدف جعل البث في القناة أكثر وضوح والآن من خلال موضوعنا التالي اليوم سنقدم إليكم تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكنكم تحميل قناة وناسة بكل سهولة من خلال ادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي، النايل سات.

التردد، 11370.

معدل الترميز، 27500.

معامل تصحيح الخطأ، 5/6.

الاستقطاب، عمودي.

خطوات تحميل قناة وناسة على جهاز الرسيفر

تعتبر قناة وناسة واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال حيث حظيت على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة بفضل ما تقدمه من مزايا وبرامج للطفل تعمل على زيادة توعيته وفكره وإليكم في السطور التالية خطوات التحميل:

في البداية يتم فتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم الخاص بكم. ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي. بعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي المناسب. ثم يتم البحث عن القناة من خلال إدخال الاسم ثم النقر على زر تثبيت القناة.

مميزات قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بالكثير من المميزات مما جعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال وفيما يلي أبرز تلك المميزات: