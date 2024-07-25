مبارك لجميع الطلاب.. رابط نتائج التوجيهي 2024 في الأردن عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم moe.gov.jo

نظراً لتزايد أعداد الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن نتائج التوجيهي 2024 في الاردن، للك قامت الوزارة بالإعلان عن الموعد وخطوات الاستعلام للحصول على النتائج عبر موقعها الرسمي، كما وضحت نسب النجاح وقالت أن النتائج مبشرة عن العام السابق.

نتائج التوجيهي 2024 في الاردن

أعلن الدكتور نواف العجالمة القائم بأعمال أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتائج التوجيهي 2024 في الاردن، قائلا أن النتائج لهذا العام سيتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية في منتصف أغسطس المقبل وستكون متاحة إلكترونيا على جميع المواقع حتى يتسنى للجميع معرفة ذلك بسهولة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الاردن 2024

رداً على الأسئلة العديدة التي وردت حول كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي ورغبة كل من التلاميذ وأولياء الأمور في معرفة النتائج، فسنوضح لكم جميع الخطوات التي تمكنكم من الاستعلام وتتمثل الخطوات فيما يلي:

الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

الخطوة الثانية هي اختيار الكلية أو القسم الذي ينتمي إليه الطالب أثناء دراسته.

الخطوة الثالثة هي ملء جميع البيانات الخاصة بالطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه. يجب توخي الحذر عند ملء المعلومات والتحقق من دقتها.

الخطوة الرابعة هي إدخال اسم الطالب بالكامل ورقم امتحان الطالب.

الخطوة الخامسة هي النقر على خيار الاستعلام عن نتائج الطالب.

وأخيراً، سيتم عرض نتائج الطالب فور توفرها.

نسبب النجاح في امتحانات التوجيهي في الأردن

تتراوح نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي في الأردن بين 75% و80%، وقد صرح مسؤولون من وزارة التربية والتعليم أنه سيتم مراجعة نتائج الامتحانات ونشرها على الموقع الرسمي للوزارة، كما قامت الوزارة بنشر بعض الكلمات التي تطمئن الطلاب وأولياء الامور فهم يشعرون بقلق بالغ تجاه معرفتها.

أبرز مخالفات امتحانات التوجيهي لعام 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية أنه حتى نهاية يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024، تم تسجيل حوالي 530 مخالفة لتعليمات امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، تشمل أبرز المخالفات إدخال وسائل اتصال إلى غرفة الامتحان، وتتمثل عقوبة هذه المخالفات في الحرمان من التقدم لامتحانات الثانوية العامة لدورتين امتحانيتين قادمتين.

أما بالنسبة لتصحيح الامتحانات، فقد تم الانتهاء من تصحيح مباحث التربية الإسلامية واللغة العربية بأقسامها المختلفة داخل مراكز التصحيح.