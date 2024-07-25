تفاصيل جديدة عن نتائج قرعة الحج بالمغرب لعام 2025/1446

صرحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عن تفاصيل جديدة بخصوص نتائج قرعة الحج لهذا العام، إذ تزايدت أعداد المتقدمين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، في هذا المقال، نعرض لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

موعد إعلان نتائج قرعة الحج بالمغرب 2025/1446

يتساءل المتقدمون في قرعة الحج بالمغرب عن موعد ظهور نتائج القبول،وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال الأيام القليلة القادمة، يذكر أن فترة التسجيل في القرعة بدأت في الثامن من يوليو واستمرت حتى التاسع عشر من نفس الشهر، سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين وأيضا إخطار عدد محدد من المتقدمين أنهم في قائمة الانتظار، حيث سيتم اختيارهم في حالة عدم سفر أحد المقبولين.

كيفية التقديم في قرعة الحج بالمغرب

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن إمكانية التقديم لأداء فريضة الحج عبر موقعها الإلكتروني، لتسهيل عملية التسجيل دون الحاجة للتوجه للهيئات التابعة للوزارة، وفيما يلي خطوات التقديم:

زيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسجيل الدخول بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على أيقونة “قرعة الحج”. النقر على زر “تقديم طلب”. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة. الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط التقديم في قرعة الحج بالمغرب 2025

وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للقرعة، وهي كالتالي: