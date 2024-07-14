تطبيق نتائج الامتحانات سوريا 2024 .. تنزيل نتائج الصف التاسع بالاسم عبر موقع moed-results-app.apk

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن إطلاق موقع رسمي جديد للحصول على نتائج الصف التاسع لعام 2024 وذلك من خلال الصفحة الرسمية للوزارة كما أعلنت الوزارة عن توفر تطبيق رسمي يمكن من خلاله الحصول على النتائج أيضا هذه الخطوتان تأتي لتسهيل وصول الطلاب إلى نتائجهم مباشرة من منازلهم فور إعلانها.

تهدف هذه المبادرة إلى تيسير عملية الوصول للطلاب مما يساهم في تقليل الجهد والوقت اللازمين للبحث عن النتائج ويعكس التزام الوزارة بتوفير الشفافية والتواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور وفقا للتصريحات السابقة للوزارة من المتوقع أن تعلن النتائج خلال الأيام القادمة مما يضع نهاية لانتظار الطلاب وعائلاتهم ويسهم في تخطيطهم للمرحلة القادمة من حياتهم الأكاديمية.

تطبيق نتائج الامتحانات سوريا

للوصول إلى نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2024 يتيح التطبيق الرسمي للوزارة للطلاب إمكانية الحصول عليها بسهولة ويسر لتحقيق ذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بتحميل التطبيق على هاتفك الذكي من متجر التطبيقات المعتمد.

بعد التثبيت افتح التطبيق واختر خيار نتائج الامتحانات.

حدد الصف الذي تتبعه واختر المحافظة التي تدرس فيها.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بك كما هو مطلوب.

ادخل رقم الاكتتاب الخاص بك كما هو مطلوب. اضغط على زر عرض النتيجة.

سيتم عرض جميع درجاتك لكافة المواد التي خضتها في الامتحانات.

تنزيل نتائج الصف التاسع بالاسم

تطبيق نتائج الامتحانات في سوريا يأتي بعدد من المميزات التي تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسرعة وسهولة إليك بعض هذه المميزات التي يوفرها التطبيق: