حدث الآن.. تردد قناة ماجد للأطفال الوجهة الأمثل لمحتوى ترفيهي وتعليمي مميز

تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز للأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للآباء والأمهات الذين يبحثون عن برامج آمنة ومفيدة لصغارهم، من خلال ضبط التردد الجديد لقناة ماجد، يمكن للأطفال الاستمتاع ببرامجهم المفضلة بجودة عالية وعلى مدار الساعة.

تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية المختلفة

لضمان مشاهدة ممتعة لقناة ماجد، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على الترددات التالية على الأقمار الصناعية المختلفة:

نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 8/7

عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

كيفية ضبط تردد قناة ماجد الجديد

لضبط التردد الجديد لقناة ماجد، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” أو “الإعدادات” في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال. اختر “تركيب” أو “ضبط الأقمار الصناعية” من القائمة. اختر خيار “إضافة تردد” وحدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) الذي ترغب في استخدامه. أدخل التردد الجديد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على “بحث” أو “مسح” ثم انتظر حتى يتم العثور على القناة. بعد ذلك، احفظ الإعدادات.

مميزات قناة ماجد للأطفال

تتمتع قناة ماجد بالعديد من المميزات التي تجعلها من أفضل القنوات للأطفال: