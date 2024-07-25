حدث الآن.. تردد قناة ماجد للأطفال الوجهة الأمثل لمحتوى ترفيهي وتعليمي مميز

تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز للأطفال، مما يجعلها وجهة مفضلة للآباء والأمهات الذين يبحثون عن برامج آمنة ومفيدة لصغارهم، من خلال ضبط التردد الجديد لقناة ماجد، يمكن للأطفال الاستمتاع ببرامجهم المفضلة بجودة عالية وعلى مدار الساعة.
تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية المختلفة
لضمان مشاهدة ممتعة لقناة ماجد، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على الترددات التالية على الأقمار الصناعية المختلفة:
نايل سات
- التردد: 11526
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
عرب سات
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
كيفية ضبط تردد قناة ماجد الجديد
لضبط التردد الجديد لقناة ماجد، اتبع الخطوات التالية:
- اضغط على زر “القائمة” أو “الإعدادات” في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال.
- اختر “تركيب” أو “ضبط الأقمار الصناعية” من القائمة.
- اختر خيار “إضافة تردد” وحدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات) الذي ترغب في استخدامه.
- أدخل التردد الجديد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.
- اضغط على “بحث” أو “مسح” ثم انتظر حتى يتم العثور على القناة. بعد ذلك، احفظ الإعدادات.
مميزات قناة ماجد للأطفال
تتمتع قناة ماجد بالعديد من المميزات التي تجعلها من أفضل القنوات للأطفال:
- تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يساعد الأطفال على الاستمتاع والتعلم في نفس الوقت.
- تركز القناة على تنشئة جيل يتمتع بالوعي والمعرفة، قادر على فهم الأمور من حوله بوضوح.
- تعتمد القناة على أحدث تقنيات البث لتوفير صورة وصوت بجودة عالية، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.
- تعتبر قناة ماجد من القنوات المجانية التي لا تتطلب دفع رسوم اشتراك، مما يجعلها متاحة للجميع.
- تحتوي القناة على مجموعة من البرامج المميزة التي تستهدف تنمية مهارات الأطفال وتحفيزهم على التفكير الإبداعي.