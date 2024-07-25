عاجل ورسميا.. تحديد موعد الدخول المدرسي 2025 بالجزائر لجميع التلاميذ وفق لوزارة التربية الوطنية

يترقب العديد من الطلاب وأولياء أمورهم في الجزائر حاليًا الإعلان عن مموعد الدخول المدرسي 2025 في الجزائر، لذلك أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية مؤخرًا أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 21 سبتمبر 2024 وأنه سيتكون من فصلين دراسيين.

موعد الدخول المدرسي 2025 في الجزائر

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد الدخول المدرسي 2025 في الجزائر،حيث سيتم تقسيم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين، على أن تتخلل أيام الدراسة الفعلية أيام العطل الرسمية، وقد بدأ الطلاب في تحضير وتجهيز أدواتهم المدرسية وفقًا للتقويم الدراسي المعلن عنه، بينما يستعد المعلمون والإدارات المحلية للعودة إلى المدرسية، فيما يلي سنتعرف على تفاصيل مواعيد العودة الرئيسية:

في 7 سبتمبر 2024، سيستأنف المعلمون والإدارات المحلية العودة إلى المدارس.

يعود الطلاب إلى المدرسة يوم الثلاثاء 25 سبتمبر.

جدول العطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد

سيشمل العام الدراسي الجديد العديد من العطل حيث سيبدأ في المدارس الجزائرية في سبتمبر 2024، وقد جاءت العطلات الرسمية فيما يلي:

عطلة رأس السنة الجديدة 1 يناير 2025.

عطلة رسمية للاحتفال ببداية السنة الأمازيغية الجديدة: 12 يناير 2025

عيد الفطر عطلة رسمية: 8 أبريل 2025

عطلة عيد العمال: 1 مايو 2025.

عطلة عيد الأضحى: 16 يونيو 2025.

عطلة عيد الاستقلال: 5 يوليو 2025

عطلة عيد رأس السنة الهجرية: 6 يوليو 2025

عطلة يوم عاشوراء: 17 يوليو 2025

عيد المولد النبوي الشريف: 15 سبتمبر 2025.

عطلة عيد الثورة 1 نوفمبر 2025

رزنامة الدخول المدرسي 2025

ينقسم العام الدراسي الجزائري إلى فصلين دراسيين مع عطلات متتالية، حيث سيتم تنفيذ تدابير لتحسين النظام التعليمي، بما في ذلك التوسع في تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية وتنشيط النظام الرياضي في المدارس، كما تم تحديد تواريخ بداية ونهاية الفصول الدراسية لتكن كالآتي: