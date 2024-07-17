“خلي العيال ينبسطوا” استقبل الآن ترددات كراميش ووناسة وارتاح من شقاوة أطفالك

قنوات كراميش ووناسة من أهم الوجهات الترفيهية الآمنة التي يلجأ إليها جميع الآباء لتوفير قناة تقدم التسلية للأبناء وتمنحهم معلومة بسيطة من خلال المحتوى المميز الذي توفره لهم طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش في البث، لذلك يهتم دائمًا الآباء في تنزيل قناة توفر لأبنائهم المتعة والتسلية والمعلومة المفيدة في وقت واحد.

تردد قناة كراميش 2024

يمكن لجميع الآباء تنزيل قناة كراميش لمتابعة أهم المحتويات التي توفرها القناة والتي تجمع بين التسلية والمتعة، أيضًا يتم مشاهدة محتوى القناة بجودة عالية الدقة بصورة شديدة الوضوح، ويمكن اضافة تردد القناة من خلال البيانات التالية:

تردد قناة كراميش نايل سات

يمكن تنزيل قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة الإحداثيات التالية:

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش عرب سات

مستخدمي عرب سات بإمكانهم تنزيل القناة للحصول على المتعة والتسلية من خلال المحتوى الذي توفره إدارة القناة على شاشتها، وذلك من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة 2024

تتميز قناة وناسة بأنها تقدم معلومة بسيطة من خلال البرامج والأغاني والأناشيد الدينية التي تقدمها للأبناء على شاشتها وبالتالي تمنحهم تجربة مفيدة وفريدة من نوعها، من خلال المحتوى المتميز الذي تعرضه على الشاشة للصغار، لذلك يمكن تنزيل القناة من خلال اضافة البيانات التالية:

تردد قناة وناسة نايل سات

للحصول على متابعة محتوى وناسة يمكن ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات من خلال اضافة البيانات الآتية:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة عرب سات

مستخدمي عربسات بامكانهم توفير المحتوى من خلال اضافة الاحداثيات التالية:

التردد: 11270.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

كيفية ضبط تردد القنوات

حتى يتمكن الصغار من مشاهدة ما تقدمه القناة على شاشتها من محتوى متنوع يمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة لتنزيل القناة على اجهزة الرسيفر، وذلك كالآتي: