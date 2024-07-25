أفرحي ورجعي ذكريات زمان مع أولادك.. تردد قناة ميكي كيدز الجديد 2024

إذا كنتم تبحثون عن قناة توفر لأطفالكم تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة، فلا تبحثوا بعيدا قناة “ميكي كيدز” هي الخيار الأمثل، وهي واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال في العالم العربي ومنذ انطلاقها في عام 2012، نجحت القناة في كسب قلوب الأطفال والأهالي على حد سواء، بفضل محتواها المتنوع الذي يشمل دبلجة الأفلام الكرتونية الأجنبية، الأغاني الترفيهية، والبرامج التعليمية.

لماذا قناة ميكي كيدز؟

تقدم القناة مجموعة واسعة من الأفلام الكرتونية الشهيرة، الأغاني الممتعة، والبرامج التعليمية التي تحفز خيال الأطفال وتنمي مهاراتهم.

تعتمد قناة ميكي على بث مجاني بجودة عالية (HD)، لضمان أفضل تجربة مشاهدة.

تركز القناة على تقديم محتوى آمن ومناسب للأطفال، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للأهالي.

تبث القناة محتواها مجانًا دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك.

توفر القناة صفحة على الفيسبوك لتحديث المتابعين بمواعيد البرامج والتفاعل مع الجمهور.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد على الأقمار الصناعية

لتضمنوا تجربة مشاهدة متميزة لأطفالكم، نقدم لكم الترددات المحدثة لقناة ميكي كيدز على القمرين نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الجودة: HD

تردد قناة ميكي الجديد على عرب سات

التردد: 11257

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة ميكي

لتستمتعوا بمشاهدة قناة ميكي، اتبعوا هذه الخطوات البسيطة لضبط التردد على جهاز الاستقبال: