حساب المواطن يوضح.. كيفية حساب قيمة الدعم المالي المستحق قبل صرف دفعة أغسطس 2024

مع اقتراب موعد صرف الدفعة رقم 81 من برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس 2024، ينتظر العديد من المستفيدين استلام الدعم المالي المخصص لهم، يعد برنامج حساب المواطن أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، يهدف هذا الدعم إلى تعزيز القدرة المالية للأسر السعودية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.

كيفية حساب قيمة الدعم المالي المستحق

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن إمكانية حساب قيمة الدعم المالي المستحق بسهولة عبر الحاسبة التقديرية المتاحة على بوابة البرنامج الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية لحساب الدعم:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة السر، ثم رمز التحقق. من الصفحة الرئيسية، النقر على أيقونة الحاسبة التقديرية. اختيار ما إذا كنت فردًا مستقلًا أو رب أسرة. إدخال الراتب الشهري إذا كنت فردًا مستقلًا، أو إدخال عدد التابعين وصافي الدخل الشهري للأسرة إذا كنت رب أسرة. النقر على أيقونة “احسب” للحصول على قيمة الدعم المستحق.

الشروط والضوابط للحصول على دعم حساب المواطن

لكي يكون المتقدم مؤهل للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: