خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق، فهي تعتبر راتب شهري يتم صرفه من قبل الحكومة العراقية للمواطنين، التي قد وصلوا لسن التقاعد، وذلك تقديرًا من الدولة لجهودهم في خدمة الوطن، فدعونا نتعرف معكم على موعد صرف الرواتب وكل ما يتعلق بالأمر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين من خلال المراكز الحسابية، وذلك في اليوم الأول من الشهر من كل شهر ميلادي، حيث تقوم المراكز الحسابية بإرسال الرسائل النصية إلى المستفيدين تتضمن الانتهاء من إيداع الراتب في حساباتهم البنكية، وإذا حدث أي تأخير أو تبكير في الميعاد سيتم الإعلان عنه.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية أن المستفيدين من التقاعد يمكنهم التحقق من رواتبهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني ل وزارة المالية العراقية.

ثم حدد الخدمات الإلكترونية للمتقاعدين.

ثم قم باختيار قسم “الراتب والمزايا” ويقرأ آخر إعلان بخصوص مواعيد الرواتب.

يجب على المستفيد تدوين كافة بياناته ومعلوماته.

وبعد ذلك يقوم باختيار خدمة إرسال الرسائل عبر الهاتف المحمول الخاص بالمستلم.

ثم يقوم باختيار تاريخ ومكان صرف المعاش.

يجب على المستفيدين تحميل كافة المستندات المتعلقة بالتقاعد وأهمها بطاقة التقاعد.

حقيقة زيادة الرواتب المتقاعدين في العراق

صرحت وزارة المالية العراقية في بيان لها عن وجود زيادة في الرواتب لمساعدة المواطنين في مواجهة الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين