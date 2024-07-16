«اعرف هتفول عربيتك بكام؟» حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار 2024 في مصر اليوم الأحد 14يوليو2024

بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير للمواد البترولية ارتفعت معدلات البحث على جميع وسائل التواصل الإجتماعي عن أسعار البنزين والسولار 2024 بجمهورية مصر العربية، حيث من المتبع أن تجتمع اللجنة كل 3 أشهر من أجل اتخاذ قرار رفع أو تثبيت السعر أو حتى تخفيضه، ويتم ذلك بناء على عدة عوامل من أبرزها أسعار النفط والبنزين العالمي، ومن المقرر أن يتم انعقاده خلال الأيام القادمة.

أسعار البنزين والسولار 2024

يُراقب المواطنون أسعار البنزين والسولار 2024 ف مصر بكل حذر وعناية، فلقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية حمدي عبد العزيز عبر لقائه الأخير أنه من المتوقع أن تنعقد لجنة التسعير التلقائي خلال هذا الشهر الحالي، وبحسب ما صرحه المسؤول فإنه في حالة الاتفاق على رفع السعر فلن تتجاوز الزيادة عن نسبة 10% فقط، وفي حالة الانخفاض سيكون أيضاً بمعدل 10%، ومن الجدير بالذكر أن العوامل المؤدية إلى الخفض أو الرفع لتلك المواد هو إحدى الأسباب التالية:

سعر الصرف الحالي.

أسعار النفط على مستوى العالم.

تكاليف التوزيع والنقل.

قائمة سعر البنزين والسولار اليوم

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن موعد رفع الدعم للوقود عن المواطنين سيتم تطبيقه تدريجياً، مؤكداً أنه يتم ذلك طبقاً لخطة مدروسة وهذا حتى نهاية 2025، ولكنه لن يتم رفع الدعم عن السولار خلال هذه الفترة نهائياً، وفيما يلي قائمة الأسعار:

يبلغ سعر لتر البنزين 95 نحو 13.50 جنيه.

بينما يبلغ سعر اللتر الواحد من بنزين 92 اليوم نحو 12.50 جنيه.

كذلك يصل سعر لتر بنزين 80 نحو 11 جنيه.

يبلغ سعر لتر السولار اليوم نحو 10 جنيهات.

في حين يصل سعر غاز تموين السيارات نحو 6.50 جنيه.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز اليوم نحو 100 جنيه.

سعر البنزين والسولار في موازنة وزارة المالية

سعرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول، في العام المالي 2024-2025، بمبلغ 82 دولارا، حسب الموازنة العامة للدولة، بارتفاع مقداره 2 دولار لكل برميل بترول عن موازنة العام الماضي 2023-2024، حيث كان تسعيره فيها 80 دولارًا للبرميل.