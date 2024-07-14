نتيجة الثانوية العامة 2024 للشعبتين أدبي وعلمي

يتساءل الكثير على نتيجة الثانوية العامة تزداد معدلات البحث من خلال محرك البحث جوجل، مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة تبدأ التساؤلات على موعد النتيجة التي ستعلن عنها بعد انتهاء من عمليات التصحيح ،ومراجعة الأوراق اجابات طلاب الصف الثالث الثانوي تفصلنا أيام قليلة على انتهاء الامتحانات يومين لكل من طالب علمي علوم وعلمي رياضة ،وأدبي حيث أن آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة هو يوم السبت 20 من شهر يوليو، سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية موعد نتيجة الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني على موعد نتيجة الثانوية العامة في مدة لا تتجاوز 15 يوم قبل بدء تنسيق الجامعات العام الجديد لم يتم الإعلان رسميا عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ومن المتوقع كما أوضحت وزارة إنه ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي مع مطلع شهر أغسطس المقبل.

طريقة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة

يزيد الكثير من الطلاب وطلبات معرفة طريقة استعلام على نتيجة الثانوية العامة لمعرفة طريقة الاستعلام عليك اتباع التالي:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اضغط على ايقونة نتائج الثانوية العامة.

عليك إدخال اسمك ورقم جلوسك.

اضغط على ايقونة استعلام.

ثم بعد ذلك ستظهر نتيجتك إليك على الفور.

المواد المتبقية في جدول الثانويه العامه

باقي مواد قليلة في جدول الثانويه العامه على وشك الانتهاء من الامتحانات بعد انتهاء من الامتحانات تبدأ تبحث الطلاب وأولياء الأمور على المواد المتبقية لمعرفتها عليك اتباع الآتي:

مادة الأحياء الشعبية العلمية يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يوليو.

مادة الفلسفة الشعبة الأدبية يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر يوليو.

مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لشعبة الرياضة يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يوليو.

مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو.

آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي يوم السبت الموافق 20 من شهر يوليو آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة هي مادة ديناميكية لعلمي رياضة.