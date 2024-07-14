خطوات التقديم في الضمان المطور للعاطلين عن العمل في السعودية 2024

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية نظام الضمان الاجتماعي المطور لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من الفقراء والمستحقين للزكاة، حيث يهدف هذا النظام إلى توفير فرص العمل المناسبة لهم، ومن أجل للاستفادة من هذا النظام والإطلاع على الشروط والروابط الرسمية المطلوبة لهذا الشان يمكن اتباع السطور القادمة.

رابط التقديم في الضمان المطور للعاطلين عن العمل

الدخول إلى موقع وزارة التنمية زيارة صفحة نظام الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب: إدخال رقم الهوية وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد.

الملف الموحد: اختيار رابط “الملف الموحد” من القائمة الرئيسية.

تعبئة البيانات: البيانات الشخصية، بيانات السكن، بيانات الدخل (اختيار “لا يوجد دخل” للعاطلين)، بيانات التعليم، بيانات العمالة والتراخيص إن وجدت، بيانات الممتلكات، بيانات التابعين

إضافة دعم جديد: إدخال بيانات الدعم المطلوب ثم حفظها.

إضافة أفراد: تعبئة بيانات قريب أو موصى عليه أو شريك سكن إن وجد.

تأكيد البيانات: مراجعة البيانات المدخلة والضغط على “تأكيد البيانات”.

طرق التواصل مع نظام الضمان الاجتماعي المطور

وهناك أكثر من طريقة يمكن التواصل مع خدمة العملاء في نظام الضمان الاجتماعي من خلال ما يلي:

رقم الهاتف: 19911

البريد الإلكتروني: [email protected]

آلية تقييم الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أولا يتم التحقق من بيانات مقدم الطلب عبر ربط النظام مع الجهات المختصة.

ثانيًا يجري فريق التقييم زيارة للمسكن للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثالثُا يتم دراسة بيانات مقدم الطلب لتحديد مدى استحقاقه للدعم بناءً على المعايير المحددة.

رابعًا يتم إخطار مقدم الطلب بقبول أو رفض الطلب، مع ذكر الأسباب المحددة، خلال الفترة المحددة من كل شهر.

هذه الآلية تضمن تقديم الدعم اللازم بشكل فعال وشفاف للأسر المحتاجة، مما يسهم في تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.