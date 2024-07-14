الفئات المشمولة والمبالغ المخصصة.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق، حيث يرغب العديد من المتقدمين العراقيين في معرفة أسماء المشمولين بالبرنامج، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البلاد أن اختيار المستحقين للرعاية الاجتماعية يتم بعد توفير جميع الشروط اللازمة والمطلوبة للحصول على الدعم المقدم من الوزارة، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على كافة التفاصيل تابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قد قامت هيئة الحماية الاجتماعية بتوفير نموذج خاص بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وتعبئته ببيانات المواطنين لإدراجهم في قاعدة بيانات الفقر، وهذا لضمان حصولهم على الدعم المالي المخصص لهم في الوجبات التي تقدمها الهيئة الاجتماعية، وعند تسجيل بيانات المستفيدين في قاعدة بيانات الفقر، يتم تخصيص مبالغ مالية لهم بعد الحصول على تصريح رسمي بصرف الوجبات، وإذا لم يتم تخصيص المبالغ المالية أو الحصول على التصريح الرسمي، فهذا يعني عدم صرف الدعم المقدم، وللاستعلام عن يجب اتباع الارشادات التالية:

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قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية ثم اختر اسم المحافظة التي تقيم فيها.

اختار الاستعلام عن أسماء الأشخاص المدرجين وحدد رقم الطلبية التي ترغب في الاستعلام عنها.

قم بإدخال جميع بياناتك بشكل صحيح وفي الحقول المحددة لها.

انقر على “تحميل الكشوف” لتحميل الملفات على جهازك.

ابحث عن اسمك لتعرف ما إذا كنت ستحصل على الدعم أم لا.

شروط تسجيل المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024