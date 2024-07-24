“مين إلي سرق لولو” ثبت الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية وابسط وفرح طفلك على مدار اليوم

لقد استطاعت قناة وناسة في وقت قياسي أن تمتلك أكبر جمهور وقاعدة جماهيرية عريقة في الوطن العربي، حيث اشتهرت القناة بأغانيها المميزة والرائعة والتي يحبها الأطفال ويرددونها طوال الوقت، فالقناة تتميز بتقديم محتوى ممتع للغاية من خلال الشخصيات الكرتونية المرحة وأبرزها شخصية لولو القريبة جداً من الأطفال، والتي تقدم مغامرات مستمرة للأطفال يستفيدون منها ويتعلمون كيفية التعامل مع كافة الأمور، وخلال هذا التقرير سوف نسلط الضوء على أخر المستجدات التي جاءت حول تردد قناة وناسة بيبي على جميع الأقمار الصناعية 2024.

تردد قناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية

قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي كله، والتي يتابعها الملايين من الأطفال من كل مكان والكبار أيضاً، فتعتبرها الأمهات هي وسيلة ترفيه أمنة وهادفة للجميع ويمكنها ترك أطفالها أمام محتواها دون قلق أو توتر، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على مدار 24 ساعة دون توقف ولا انقطاع من خلال ضبط تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة عبر أجهزة الاستقبال لديكم، والترددات هي:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة وناسة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة 2024

يمكن ضبط تردد قناة وناسة 2024 بكل سهولة على أجهزة الاستقبال لديكم، وهذا من خلال اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي: