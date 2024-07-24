سجل الان.. في وزارة الدفاع المدني بالجزائر و تعرف على شروط التقديم 

أعلنت وزارة التعليم الجزائرية أنه تم الانتهاء من تصحيح وإعلان الدرجات الخاصة بمرحلة البكالوريا، من وقتها ويبحث كافة الطلاب على الكليات المناسبة لهم، وقد أعلنت وزارة الدفاع المدني الجزائري أنه يتم استقبال دفعة جديدة من الطلاب، كما أوضحت بأنه يتم التسجيل في الوزارة إلكترونيا وأعلنت الشروط الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطلاب ليتم الموافقة على طلب التقديم سنتعرف على التفاصيل.

طريقة التسجيل في وزارة الدفاع المدني بالجزائر

أعلنت هيئة الدفاع المدني الجزائري بأنه سيتم استقبال دفعة جديدة من المتقدمين في التسجيل في الوزارة، وأوضحت بأنه من الضروري على المتقدم أن يكون حاصل على مجموع 97.95% في مرحلة البكالوريا، كما أعلنت بأنه يتم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الدفاع الجزائري من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

اختر تسجيل جديد من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم التسجيل بالطريقة المعتادة عن طريق تسجيل البريد الالكتروني وكلمة السر الخاصة بك.

ثم يتم الضغط على تسجيل صفوف الجيش الأولي من الخيارات الموجودة أمامك.

يطلب الموقع تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب، ويجب التأكد من صحة البيانات أثناء التسجيل.

بعدها يتم الضغط على حرف الاستمارة الخاصة بك، ويجب اختيار صيغة PDF ويتم متابعة الطلب الخاص بك لحين الموافقة عليه.

ما هي أهم ضوابط التسجيل في وزارة الدفاع الجزائري

أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه يتم قبول طلب التقديم بناء على بعض الشروط الأساسية التي وضعتها الحكومة وهي كالتالي: