كيفية إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين الآن عبر منصة أبشر 1446

منصة أبشر الإلكترونية واحدة من أهم المنصات الحكومية التي يحتاج إليها جميع المواطنين في المملكة العربية حيث وفرت هذه المنصة مجموعة من الخدمات الهامة ولعل من أبرزها الحصول على بطاقة هوية وطنية للتابعين، وعليه فيمكن لجميع المواطنين والمقيمين الاستفادة بهذه الخدمة وبناء على ذلك فقط أعددنا لكم تقرير كامل نسلط من خلاله الضوء على طريقة حجز الموعد وأبرز الشروط التي حددتها وزارة الداخلية لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية.

طريقة تحديد موعد لإصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين

يمكن لجميع المواطنين تحديد موعد إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين بالنسبة لمن تخطت أعمارهم 18 عام، وذلك يتم من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات والتي نوضحها على النحو التالي:

أولُا يتم التوجه إلى موقع الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت.

بعد ذلك يتم التحديد على خيار أبشر أفراد ثم التحديد على أيقونة الأحوال المدنية المتاحة على القائمة الرئيسية لصفحة المنصة.

في هذه الخطوة يتم إضافة رقم الهوية الوطنية في الحقل المعد لذلك ثم ملء النموذج المخصص بتاريخ الميلاد وإدخال رمز التحقق المرئي.

لذلك من الضروري مراعاة تحري الدقة في كافة المعلومات المدخلة ثم النقر على خيار التحقق من المعلومات.

بعد ذلك يتم التحديد على خدمة المواعيد ثم اختيار حجز موعد، بعدها يتم الإنتقال إلى خيار إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

ينبغي على المستعلم تحديد المنطقة التي يقطن بها ثم التحديد على خيار التالي مع إضافة أقرب مكتب أحوال مدنية بالنسبة لمحل إقامته.

تظهر أمام المستفيد صفحة ينبغي من خلالها ملء النموذج بالبيانات المحددة من بينها تحديد تاريخ وموعد الحجز، ثم الإنتظار حتى تصل إليك رسالة بالموعد المحدد للحصول على البطاقة مع تأكيد الموعد وطباعته.

في النهاية يتم التوجه إلى أقرب مكتب أحوال مدنية في الموعد المحدد للمستفيد لإستلام البطاقة.

شروط إصدار بطاقة الهوية الوطنية للتابعين

ينبغي الإلتزام بمجموعة من المعايير التي وضعتها وزارة الداخلية عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: