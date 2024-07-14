بخصائص جبارة وتصميم أنيق.. سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد 5G

اقترحت شركة فيفو الصينية هاتفها الجديد بسعر منافس في الأسواق ومواصفات جبارة وهو ضمن فئه الجيل الخامس كما يتميز الهاتف بالهيكل المتين الذي يحتوي على تقنية IP64 لمقاومة الماء والغبار يأتي الهاتف مصنوع من البلاستيك المكون و بوزن خفيف قدره 185 جرام فقط ولذلك فهو مناسب للاستخدام طوال اليوم.

خصائص هاتف Vivo الجديد

يتضمن موبايل فيفو الجديد سمات جبارة تجعله ينافس ضمن الماركات الرائدة في الأسواق وتتمثل خصائصه فيما يلي:

اسم الموبايل Vivo T3 Lite نوع الشاشة IPS LCD السطوع 840 شمعة في المتر المربع سعة البطارية 5000 مللي أمبير نوع المعالج DIMENSITY 6300 ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجابايت مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت السعر 125 دولار (6000 جنيه مصري)

أهم المواصفات المميزة لهاتف Vivo T3 Lite

يحتوي موبايل فيفو الجديد على عدد من المواصفات الجبارة التي تجعل مميز وبديل للهواتف باهظة الثمن كما يتميز بتصميم أنيق بالإضافة إلى: