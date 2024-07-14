“سر الكرات المقرمشة” أفضل طريقة لعمل لقيمات القاضي من السميد بكل احترافية

لقمة القاضي الذهبية من الحلويات التي يقبل الكثيرون على تجهيزها لما تملكه من طعم مميز وقوام متماسك وجدير بالذكر أن هذه الوصفة جاءت من المطبخ السوري ويتم الاعتماد فيها على السميد وهو المكون الرئيسي لصنع لقيمات القاضي أو العوامات، ومن هذا المنطلق فإننا نسلط الضوء على هذه الوصفة حيث يتم تجهيزها بشكل بسيط وسهل للحصول على عوامة مقرمشة ولذيذة بلون رائع ومميز.
طريقة عمل لقيمات القاضي
تعتبر طريقة عمل لقيمات القاضي من أهم الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بسهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة، وذلك بتجهيز المكونات التالية:
المكونات
نحتاج إلى هذه الوصفة إحضار مجموعة من المكونات الأساسية، وهي على النحو التالي:
- كوب و ½ دقيق سميد.
- ½ كوب من دقيق حلويات.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة سكر كبيرة.
- رشة ملح.
- كوب إلا ربع حليب كامل الدسم.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة قرفة ناعمة.
- كوب قطر.
طريقة التحضير
ينبغي خلط الدقيق مع السميد ثم إضافة السكر والماء والخميرة إليها مع العجن المستمر بعد ذلك يتم إضافة الحليب الدافئ إليها وخلط المزيج، بعدها توضع كمية الفانيليا والقرفة ثم الخلط الجيد ثم اتباع الخطوات التالية:
- بعد الحصول على خليط متجانس خالي من التكتلات مضاف إليه كافة المكونات الجافة، يتم وضعه في مكان دافئ حتى يختمر بشكل جيد على ألا تقل فترة التخمر عن ساعة.
- مع مراعاة أن يتم لف الإناء بقطعة من النايلون والإنتظار حتى يتضاعف حجم العجين ثم إخراجها وإضافتها إلى قمع الحلواني لصنع كرات متجانسة الحجم.
- يتم إحضار طاسة فيها زيت غزير حيث يتم وضعها على نار مرتفعة الحرارة ثم إضافة الكرات به وتركها حتى تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات.
- بعد ملاحظة ارتفاع العوامة على وجه الزيت يتم نقلها من الطاسة إلى العسل البارد مع التقليب المستمر حتى تتشرب بأكملها.
- يتم نقل لقمة القاضي من طبق العسل ثم وضعها في طبق التقديم وتقدم يمكن تزيينها ببعض المكسرات المجروشة على الوجه أو رش القليل من سكر البودرة.