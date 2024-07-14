تعرف على قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

يهتم جميع المتقدمين في برنامج الرعاية إلى التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية وفي حال تم قبولهم وذلك بعد أن وفرت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وسيلة سهلة للتحقق من هويات المتقدمين ويتم ذلك عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، وجدير بالذكر أن هذه البوابة هي جزء هام ورئيسي من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة للمواطنين حيث توفر لهم الإمكانية في الاطلاع على آخر المدفوعات التي وفرتها الرعاية الإجتماعية، أيضًا يمكنهم إيجاد كافة التفاصيل حول أسماء المشمولين في الرعاية في الوجبة الاخيرة من خلال الاستعلام والتوجه الى المنصة على الانترنت.

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن لجميع المتقدمين إلى برنامج الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة الإطلاع على أسماء المشمولين عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق، وذلك من خلال اتباع الآتي:

يتم التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

بعد ذلك يتم إضافة البيانات المطلوبة من أجل إتمام تسجيل الدخول.

حدد على تحديث اسماء رقم الضمان الاجتماعي من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة أمامك.

عليك إضافة رقم الطلب والمحافظة التي تقيم فيها ثم إضافة جميع البيانات في الحقول المخصصة لها.

بعد الاطلاع على صحة البيانات التي تم إدخالها عليك الانتظار حتى تظهر القوائم التي تضم أسماء المستفيدين.

في النهاية بإمكانك تحميل القوائم والبحث عن اسمك بسهولة بينهم.

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن مجموعة من الضوابط التي ينبغي توفرها في المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على دعم الرعاية بنجاح، لذلك في النقاط التالية نوفر أبرز هذه الشروط: