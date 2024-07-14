استمتع بمشاهدة أجمل برامج الكرتون مع تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

قناة تنة ورنة من أشهر القنوات الفضائية التي توفر محتوى هادف ومفيد للأطفال وتوفر لهم المحتوى الذي يتناسب مع عقليتهم كما تتنوع برامج القناة بين الأناشيد والأغاني والبرامج التي تنمي مهارات وقدرات الأطفال، وجدير بالذكر أنها تمكنت من جذب مجموعة كبيرة من الصغار من مختلف أنحاء الوطن العربي وتهدف إدارة القناة من خلال برامجها إلى توفير التسلية والمتعة للأطفال بالإضافة إلى توفير محتوى متنوع مما جعلها محط أنظار العديد من الآباء، وذلك ساعد في انتشارها بسرعة كما يتم استقبالها بصورة مجانية وبأعلى جودة للبث، لذلك نجد أن القناة توفر كل فترة تردد جديد لتحسين جودة المحتوى وتوفير تجربة مميزة للمستخدم.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024

يعتبر تردد قناة تنة ورنة من أهم الترددات التي يبحث عنها العديد خلال الفترة الحالية وذلك لأنها أعلنت عن توفر تردد جديد على مختلف الأقمار الصناعية حتى تتمكن من توفير برامج بأعلى جودة في الصوت والصورة، لذلك يمكن ضبطها من خلال إدراج الإحداثيات التالية:

التردد على نايل سات

يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة الآتي:

التردد: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

التردد على عرب سات

يتم تنزيل القناة من خلال العرب سات وذلك بإضافة البيانات الآتية:

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد تنة ورنة الجديد

تعد خطوات التنزيل بسيطة لذلك يمكن للآباء تثبيت القناة من خلال عدة ارشادات سهلة وذلك بعد أن تم الإعلان مؤخرًا عن تغيير ترددها، لذلك يمكن اتباع الخطوات التالية لتثبيت القناة: