“res-ye.net” موعد نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

إن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 يُعلن عنها متى يتم الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم باليمن أن عملية التصحيح ما زالت تجري الآن، ومتى يتم الانتهاء منها سوف يتم رصد الدرجات في أسرع وقت لإعلان النتائج، لكي يتثنى للطلاب الاطلاع على درجاتهم، وتحديد ما يناسبهم من تخصص تبعًا لنسبة نجاحهم واختيار الكلية المناسبة، وتشير المصادر أن نسبة النجاح لهذا العام ترتفع قليلًا عن العام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024

منذ انتهاء اختبارات الثانوية العامة اليمنية والطلاب وأولياء الأمور يبحثون ليلًا نهارًا عن موعد وطريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024، لذلك سوف نطرح طريقة استخراج النتيجة عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم اليمنية وكذلك موقع بوابة بالخطوات التفصيلية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم اليمنية .

. أو التوجه إلى الإدارة العامة للاختبارات .

. اختيار خدمات الوزارة.

الضغط على أيقونة “نتائج”.

اختيار خدة “نتائج الثانوية العامة”.

اختيار الشعبة (علمي – أدبي).

كتابة رقم جلوس الطالب.

تحديد العام الدراسي 2024/2023.

الضغط على “I’m not a robot”.

الضغط على أيقونة “بحث”.

تنبثق نتائج الطلاب بالتفصيل.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024

حتى الآن لم يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 ونوهت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج رسميًا في غضون أيام قليلة، ويمكن حينها لكلٍ من أولياء الأمور والطلاب استخراج النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، أو عبر إرسال رقم جلوس الطالب إلى رقم 161 في رسالة نصية لاستلام النتائج عبر رسالة sms، مع العلم أن تكلفة تلك الخدمة 50 ريال يمني، يذكر أنه من الضروري تدوين اسم الطالب كما هو بالبطاقة الامتحانيه، مع التأكد من دقة رقم الجلوس أثناء تدوينه.