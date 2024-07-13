أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة العراق من خلال  منصة مظلتي وشروط استحقاقهم

بالفعل هناك فئات كثيرة في المجتمع العراقي يعانون من الدخل البسيط أو يتعرضون لمشاكل الفقر فبالتالي هم بعض الأشخاص المشمولين بشكل فعلي بالوجبة الأخيرة بدؤوا يبحثون ما هي أسماء المشمولين والحاصلين على الوجبة الأخيرة المقدمة من الرعاية الاجتماعية والتي يتم رفع أسمائهم عبر بعض المواقع الإلكترونية وأسماء المقبولين من خلال بعض الجهات المسؤولة عن ذلك وتوفيرها لبعض الأشخاص المستحقين للحصول على هذا الدعم وفقا لمنصة مظلتي فبالتالي سوف نتحدث بالتفصيل عن أسماء المشمولين وفقا لهذا المقال.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق قامت بتوفير فرصة عظيمة لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية وهي الوجبة الأخيرة التي يتم تطبيقها وفقا للتقنية الحديثة عبر الإنترنت وطرحت أيضا الوزارة بعد المنصات الإلكترونية التي يستفاد منها المواطن مثل منصة مظلتي ويمكن أيضا أن نقوم بمعرفة الأسماء المشمولين وفقا للخطوات الآتية:-

أولا يجب أن نقوم بالدخول عبر منصة مظلتي هي منصة رقمية.

ثم نضغط الآن على برنامج الرعاية الاجتماعية.

نقوم بالضغط على أسماء المشمولين.

ثم نقوم بالضغط على رقم الوجبة التي نرغب في الاستعلام عنها.

نقوم الآن بتحديد رقم الوجبة.

قم بكتابة اسم المحافظة.

ثم اضغط الآن على تسجيل بعض البيانات.

قم بالضغط على خانة النتيجة.

انتظر عرض حالة الطلب حتى تتم الموافقة على الطلب الخاص بك في مواعدة.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هناك شروط أساسية لا بد على الجميع أن يقوموا استيفائها لدعم الرعاية الاجتماعية:-