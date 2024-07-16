«اعرف موعد قبضك؟» المالية تحدد موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بجميع المحافظات

يرتقب جميع العاملين بالدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بفارغ الصبر، حيث قامت وزارة المالية بتخصيص أيام معينة يتم خلالها صرف الرواتب والمعاشات على حدة، ويأتي ذلك في إطار التسهيلات والتيسيرات التي تحرص الدولة على إجراؤها لخدمة المواطن المصري، وفي ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الإقتصادية أعلنت الوزارة بزيادة رواتب أجور الموظفين ليصبح الحد الأدنى 6,000 جنيه شهرياً، وزيادة نسبة 15% للمعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، والذي من المقرر أن ينطلق في يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو 2024،وذلك بدلاً عن يوم 22 من ذات الشهر، ومن الجدير بالذكر أن موعد الصرف سوف يستمر لمدة 5 أيام متتالية، ومن أجل التسهيل على المواطنين أتاحت الوزارة عدة أماكن يتم خلالها صرف الرواتب أو المعاشات، وهم كالتالي:

يمكن صرفها من إحدى ماكينات الصرافة الآلية.

مكاتب البريد المصري.

كذلك من إحدى البنوك المصرفية.

منافذ فوري.

جدول مرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024

من أجل الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين ولمساندتهم في مواجهة أزمة غلاء الأسعار قامت الوزارة برفع رواتب أجور الموظفين لهذا العام، ووفقاً لحزمة الإجراءات الكبيرة التي تحرص الدولة على تنفيذها فإن جدول المرتبات جاء على النحو التالي:

يبلغ راتب شاغلي الدرجة الوظيفية الممتازة نحو 10200 جنيه.

أيضاً يبلغ راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية مدير عام وما يعادلها نحو 9200 جنيه.

يتقاضى مَن هم بالدرجة الوظيفية الأولى وما يعادلها راتب شهري قدره 8200 جنيه.

يبلغ راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية الثانية بعد الزيادة الجديدة نحو 8000 جنيه.

يتقاضى مَن هم بالدرجة الوظيفية الثالثة راتب قدره 7500 جنيه.

يصبح راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية الرابعة بعد الزيادة نحو 7000 جنيه.

أما مَن يشغل الدرجة الوظيفية الخامسة نحو 6500 جنيه.

يبلغ راتب مَن هم بالدرجة الوظيفية السادسة نحو 6000 جنيه.

أماكن صرف المرتبات

سيتمكن الموظفون من صرف مرتباتهم عبر الطرق الآتية