علمي وأدبي.. الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم وزارة التربية  moe-ye.net

أعلنت وزارة التربية اليمنية عن رابط رسمي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم ورقم الجلوس وجاء ذلك بسبب بحث الكثير من الطلاب والطالبات في اليمن عن كيفية استخراج النتائج الثانوية العامة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم خلال الفترة الماضية، حيث تعتبر مرحلة الثانوية العامة في جميع البلاد من أهم المراحل التعليمية والتي تلقى اهتمام كبير من قبل كافة المسؤولين داخل الدولة، حيث تعد من المراحل التي تحدد مستقبل الطالب العلمي ودخوله الجامعة وبدء حياة جديدة ولذلك من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الاعلان عن نتائج الطلاب خلال الفترة المقبلة.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 بالاسم

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب في الثانوية العامة في اليمن بالنسبة للشعبة الادبي والعلمي من خلال الاتصال برقم 161 واتباع الخطوات لمعرفة النتيجة أو أرسال رسالة نصية إلى رقم 161 تحتوي على اسم الطالب ورقم الجلوس وسوف اتصل له رسالة بكافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، كما وضعت وزارة التربية اليمنية رابط رسمي للاستعلام عن النتيجة من خلاله وهذا الرابط سنتعرف عليه فيما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية اليمنية.

من الخيارات المتاحة يتم النقر على الخدمات الالكترونية ثم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثم الضغط على نتائج الثانوية العامة 2024.

اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب والشعبة التي يدرس بها الادبيه أو العلمية.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس وأخيرا النقر على الاستعلام أو عرض النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن

يوجد رابط رسمي آخر يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن وذلك عن طريق موقع الإدارة العامة للاختبارات والامتحانات، وهذا الرابط سنتعرف عليه فيما يلي: