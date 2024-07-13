أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق الكشوفات pdf عبر مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين في العراق على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أفادت باستمرار أعمال فحص وفرز لكافة الطالبات ،التي تم تقديمها إلكترونية من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على دعم مالي، من قبل الحكومة للفقراء و الأشخاص المحددين الدخل من أجل توفير لهم حياة كريمة ،سوف نوضح لكم من خلال السطور التالية طريقة استعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق.

طريقة استعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يريد الكثير معرفة طريقة استعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمعرفة طريقة الاستعلام عليك اتباع التالي:

عليك زيارة منصة مظلتي الالكترونيه.

الالكترونيه. عليك الضغط على خانة هيئة الرعاية الاجتماعية.

أختار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة.

قم بإدخال جميع بياناتك بطريقة صحيحة وإدخال. اسم محافظه التي تتواجد بها.

ادخل رقم الهوية الخاصة بك.

اضغط على كلمة تحميل الكشوفات.

انتظر قليلا حتي يتم التحميل.

شروط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

توجد مجموعة من الشروط يجب على جميع الأشخاص الذين يقدمون في برنامج الرعاية الاجتماعية معرفة هذه الشروط عليك اتباع التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية

مقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أشياء باهظة الثمن مثل عقارات أو سيارات أو راضي

إن لا يمتلك المتقدم دخل شهري ثابت.

أن يكون المتقدم لا يقل على 18 عام لا يزيد عن 60 عام.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية

يستطيع الكثير معرفة الفئات المستفيدة من هذا البرنامج عليك معرفتها من خلال التالي: