شوفوا لوليات صغار كتير حلوين .. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 نزلها على الأقمار نايل وعرب سات

اكتسب تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 شهرة كبيرة خلال الساعات الأخيرة وذلك نظرا لشهر ة لشخصية لولو التي تبث على القناة وتعلق الأطفال بها من خلال مغامراتها العديدة، وكانت القناة من خلال برامجها العديد تستهدف الصغار والكبار معنا، وفي هذا السياق سوف نوضح ترددها عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب خطوات تثبيتها على القناة، تابعونا لمعرفة المزيد.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

يستطيع الآباء والأمهات تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 من خلال استخدام جهاز التحكم عن بعد على القمرين الصناعيين نايل سات أو عرب سات عن طريق إدخال الترددات التالية:

1- تردد القناة نايل سات

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

2- تردد القناة عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

يمكن تنزيل تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

استخدم جهاز الريموت كنترول، واضغط على أيقونة الإعدادات.

اختر أيضا زر البحث.

انقر على إضافة القناة.

حدد القمر الصناعي أيضا سواء نايل سات أو عرب سات.

أدخل بيانات القناة مثل التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ، والجودة.

اضغط على “بحث”.

وبعد العثور على القناة، قم بحفظ القناة ضمن القنوات المفضلة.

اضغط على “إنهاء” لحفظ القناة.

تجد القناه موجوده على جهاز الاستقبال.

يمكن الآن لأطفالك متابعة أجمل البرامج الممتعة، وكذلك الأناشيد المتنوعة والهادفة، والقصص المعبرة عن مواقف حياتية عديدة حيث كانت تتناول هذه المواضيع أيضا بأسلوب جذاب وطريف في آن واحد، مما يساهم في زيادة مهاراتهم المعرفية وقدراتهم على التفكير، كذلك انها تقدم الكثير من البرامج الجديدة المفيدة لجميع الاطفال في مختلف الاعمار.

يتابع أولياء الأمور البحث عن التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث أن عدد كبير منهم يرغب في التعرف على تردد هذه القناة الجديد الذي تم تحديثه من أجل مشاهدة القناة بجودة عالية على مستوى كل من الصوت والصوره، وكذلك تحديث البرامج الخاصة بها من أجل جذب أكبر عدد من الاطفال.