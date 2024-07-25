“بدون كرت” شحن عداد الكهرباء الآن أسهل من أي وقت فات.. إليك الطرق الجديدة

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء المصرية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين توفر الإمكانية في شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بدون استخدام الكارت وذلك عن طريق الهاتف المحمول، ويعتبر ذلك هو الحل المثالي لمشكلة الفقدان التي يعاني منها معظم المواطنين للكارت المخصص لشحن عداد الكهرباء، أيضًا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء بوزارة الكهرباء أو مع شركة الاتصالات التي تدعم خدمات NFC في حال تم التعرض لأي مشكلة تقنية أثناء عملية الشحن.

هل يمكن شحن عداد الكهرباء بدون كارت؟

أتاحت وزارة الكهرباء طريقتين أساسيتين يمكن من خلالها شحن عداد الكهرباء بدون استخدام الكارت مقدم الدفع على النحو التالي:

شحن عداد الكهرباء من خلال الهاتف المحمول

يمكن شحن عداد الكهرباء من خلال استخدام الهاتف المحمول، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات بسيطة تأتي على النحو التالي:

يتم تحميل تطبيق سهل في حال كان العداد الذي تستخدمه جلوبال، أو تطبيق الكهرباء لأي نوع آخر من العدادات.

بعد ذلك افتح التطبيق على الهاتف المحمول.

عليك اتباع التعليمات الواضحة أمامك على الشاشة لتحديد نوع العداد ثم ادخال المبلغ الذي ترغب في الشحن به.

مرر الهاتف على ظهر العداد حتى يتمكن من قراءة البيانات.

أخيرًا ينبغي التأكد من إتمام عملية الدفع.

شحن عداد الكهرباء من خلال محفظة الهاتف المحمول

هذه الطريقة الثانية التي يتم من خلالها شحن عدد الكهرباء والتي يمكن استخدام أي محفظة إلكترونية على الهاتف، ثم اتباع الخطوات التالية:

يمكنك استخدام محفظة فوري أو فودافون كاش أو ميزة.

حدد على خدمة شحن العداد من بين الخيارات المتاحة.

بعد ذلك عليك اتباع التعليمات الواضحة أمامك حتى تتمكن من تحديد نوع العداد ثم إضافة مبلغ الشحن المطلوب في مكانه المحدد.

عليك تمرير الهاتف على ظهر العداد حتى يتمكن من قراءة البيانات الموجودة عليه.

في النهاية عليك التأكد من إتمام عملية الدفع بنجاح حتى تتمكن من شحن العداد.

مميزات شحن عداد الكهرباء بدون كارت

شحن العداد بدون كارت له مميزات كثيرة والتي تتمثل في إمكانية شحن العداد من أي مكان وفي أي وقت وذلك بواسطة الهاتف المحمول، كما تم توفير استخدام أي تطبيق للمحافظ الإلكترونية التي يتم استخدامها في الآونة الأخيرة من قبل العديد من المواطنين،

وبناءً على ذلك ينبغي التأكد من أن الهاتف تم تحديثه لأحدث إصدار من أنظمة التشغيل المتاحة مع ضرورة التأكد من شحن الهاتف بشكل كامل قبل بداية شحن العداد.