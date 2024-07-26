باقة من أجمل الأغاني للأطفال الصغار لمدة 24 ساعة عن طريق تردد قناة عمو يزيد 2024

انتهت المرحلة التجريبية لبث قناة عمو يزيد الجزائرية بتحقيق مشاهدات عالية منذ ذلك الحين، بإمكانكم تعديل تردد القناة الجديد على قمر نايل سات وعرب سات تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يجذب الأطفال، وقد استطاعت أن تحقق نسب مشاهدة مرتفعة بين قنوات الأطفال الشهيرة، مع تقديمها جودة عالية في الصوت والصورة ومن من مزاياها أيضاً أنها تقدم برامجها دون أي انقطاع أو تشويش أو تكرار في المحتوى سنعرف كل هذه المعلومات عن طريق هذا المقال من موقعكم البديل تابعونا.

تردد قناة عمو يزيد الجديد

تتزايد التساؤلات والبحث بشأن الأرقام المستخدمة لتحديد تردد قناة عمو يزيد الجديدة المخصصة للأطفال، التي نالت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بعد أن تمكنت من جذب عدد كبير من أطفال العالم العربي تقدم القناة محتواها باللغة العربية، ويشتهر مالكها، وهو مغني جزائري معروف، الذي تم اشتقاق اسم القناة منه أطلق القناة تعبيرًا عن مشاعره تجاه الأطفال، حيث تقدم برامجها على مدار الساعة دون انقطاع، ويمكن متابعتها عبر الأقمار الصناعية باستخدام الترددات التالية:

القمر الصناعي :نايل سات.

التردد:10921.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

معدل الترميز :27500.

كيفية ضبط التردد

لتهيئة تردد قناة عمو يزيد الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يُرجى اتباع الخطوات الآتية: