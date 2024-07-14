الموسم الجديد…موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الجزء الثاني على قناة الفجر الجزائرية وatv التركية

يبحث الكثير من الأفراد عن موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الجزء الثاني، والذي حاز على شعبية كبيرة في جميع دول الوطن العربي بعدما حققه الجزء الأول من المسلسل، وهو من الأعمال التاريخية ويدور حول قصة حياة الناصر صلاح الدين الأيوبي، ويعد العمل من أشهر الإنتاجات التركية الضخمة، وينتظر المتابعين الإعلان عن بدء الموسم الثاني منه ومشاهدة الحلقة الجديدة منه ليتمكنوا من استكمال الأحداث الشيقة التي قد بدأت في الجزء الأول، ولمزيد من التفاصيل حول موعد العرض والقنوات الناقلة تابعوا القراءة.

موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الجزء الثاني

بعد ما انتهى عرض الجزء الأول والذي امتدد إلى حوالي 28 حلقة، من المتوقع أن يكون موعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 29 الجزء الثاني بداية من شهر أغسطس القادم، حيث أنه لم ينتهي أبطال المسلسل من تصوير جميع الأحداث والحلقات حتى الآن، ويعرض العمل أبرز الأحداث التي مر بها القائد صلاح الدين الأيوبي على مدار حياته والحروب التي خاضها ضد الصليبين وانتصاره عليهم وتحرير بيت المقدس من أيديهم.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعد من أشهر القنوات التي يمكن مشاهدة الجزء الثاني من المسلسل من خلالها سواء باللغة التركية أو مدبلج هم القنوات الآتية:

قناة ATV التركية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد 10696.

رمز الاستقطاب الأفقي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

قناة الفجر الجزائرية