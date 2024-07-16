«اعرف نتجيتك؟» التربية الوطنية تعلن موعد ظهور نتائج بكالوريا 2024 الجزائر وتكشف خطوات الإستعلام

بدأ العد التنازلي على موعد ظهور نتائج بكالوريا 2024 الجزائر والذي من المقرر إعلانها خلال الفترة القادمة، حيث حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إعلان نتائج الباك دورة جوان ما بين الفترة 15-20 من جويلية الحالي، ومن ناحية أخرى فلقد يعمل جميع رؤساء الكنترول جاهدين على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الوقت الذي حددته الوزارة، وتحرص على مراجعتها بكل عناية من أجل مستقبل الطلاب.

موعد ظهور نتائج بكالوريا 2024 الجزائر

قامت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة التربية الوطنية بالكشف عن موعد ظهور نتائج بكالوريا 2024 الجزائر بكافة ولاياتها، فمن المفترض القيام برفع النتائج عبر الموقع الرسمي خلال الفترة 15-20 جويلية القادم، حيث تقدم ما يزيد عن 862000 طالب وطالبة لأداء امتحانات باك دورة جوان، كما انتهت الاختبارات بدون تسجيل أي شكاوى من قِبل الطلاب وأولياء أمورهم، وقد حرصت الوزارة على أن تكون الأسئلة جميعها سهل ما عدا سؤال واحد صعب وذلك من أجل تميز مستوى الطلاب من بعضهم، ومن ناحية أخرى فلقد صرح الوزير عبد الحكيم بلعابد بأن كافة النتائج سيتم تصحيحها بكل نزاهة وشفافية.

طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، وللتماشى مع الثورة التكنولوجية الحادثة بالعالم كله، قامت الوزارة بتدشين منصة رقمية لكي يتم الإعلان عن النتائج خلالها ونشر الخدمات التعليمية عليها، وتتمثل خطوات الاستعلام في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية الوطنية مباشرة عبر هذا الرابط .

تدوين الرقم التسجيلي.

إدخال الرقم السري.

القيام بالإجابة عن السؤال الخاص بالآمان.

الضغط على خانة عرض النتيجة، ومن ثم الإنتظار قليلاً حتى ظهور النتيجة على الشاشة أمامك.

في حالة عدم الحصول على النتائج قم بالتوجه إلى منصة فضاء أولياء الأمور وكرر نفس الخطوات السابقة.

كيفية تقديم طلب اعتراض على نتائج البكالوريا 2024

يتم تقديم طلب اعتراض بهذه الخطوات: