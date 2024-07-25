التسجيل في منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة 

تطلق وزارة التربية الوطنية في الجزائر مبادرة هامة لتوظيف المعلمين المتعاقدين بهدف تعزيز جودة التعليم في جميع المؤسسات التعليمية، يأتي هذا الاهتمام نتيجة لزيادة عدد الطلاب في المدارس وتنوع احتياجاتهم التعليمية، من خلال توفير عدد من المعلمين المؤهلين تسعى الوزارة لضمان تقديم تعليم ممتاز للطلاب وتوفير فرص عمل للمعلمين المتعاقدين، تقدم الوزارة فرصا للخريجين وذوي الخبرة للانضمام إلى مجال التعليم، عملية التسجيل للمعلمين المتقاعدين تتم إلكترونيا وتتبع خطوات بسيطة.

طريقة التسجيل في منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين في الجزائر 2024

بالإمكان لجميع الخريجين الراغبين في الحصول على فرصة عمل التسجيل في منصة توظيف الأساتذة المتعاقدين في الجزائر من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة التعليم واتباع الخطوات المحددة:

انقر على زر “تسجيل الدخول” على موقع وزارة التربية الوطنية.

تقديم اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

إذا لم يكن لديك حساب بإمكانك إنشاء حساب جديد وتعبئة نموذج التسجيل.

تسجيل خبراتك الدراسية بعناية واملأ استمارة التوظيف بدقة.

يرسل الوثائق والأوراق المطلوبة ثم بعد التحقق من صحة المعلومات، انقر على زر “تسجيل”.

شروط التسجيل في منصة توظيف الأساتذة المتقاعدين

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للتسجيل في منصة توظيف الأساتذة المتقاعدين عام 2024 من أجل الحصول على وظيفة، وتشمل هذه الشروط ما يلي: