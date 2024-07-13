“احتفالات استمرت 7 أشهر”.. مراسم حفل زفاف أنانت أمباني 2024 وأبرز المشاهير الذين حضروا

شهدت الهند أمس يوم الجمعة الموافق 12 يوليو حفل زفاف أنانت أمباني 2024 على صديقته راديكا ميرشانت والتي تمتلك شركة للأدوية بالهند، وقام والده رجل الأعمال وأغنى رجل بالهند موكيش أمباني بحفل زفاف أسطوري حضره نخبة كبيرة من النجوم والسياسيين ورجال الأعمال على مستوى العالم، وفيما يلي سوف نتعرف على مراسم حفل زفاف أنانت أمباني 2024 وأبرز الشخصيات التي حضرت تلك المراسم.

مراسم حفل زفاف أنانت أمباني 2024

بعد احتفالات استمرت لمدة سبعة أشهر، تم زفاف أنانت أمباني على راديكا ميرشانت في حفل زفاف كبير حضره الآلاف من الضيوف، حيث كان حفل الزفاف في مدينة مومباي بمركز جيو العالمي للمؤتمرات والذي يسع إلى 16 ألف فرد ويملكه أمباني، واعتمد الزفاف أسلوب السجادة الحمراء في استقبال الضيوف، وفي وسط الأمطار الغزيرة أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بمركز جيو قبل حدث استقبال الضيوف.

كما ارتدى الحضور الزي الرسمي في الهند وهو الساري الهندي والليهنغا والتي تم تصميمها خصيصًا لهذه المناسبة، أيضًا احترم الضيوف الدوليون قواعد اللباس التقليدي بالهند وارتدوا أزياءً لأكبر المصممين بالهند، وظهر أفراد عائلة أمباني على المسرح يرقصون مع المغني الهندي دالر مهندي، وكان المعني النيجيري ريما من ضمن المؤديين والذي غنى أغنيته المشهورة calm down.

أما باالنسبة للعروسين؛ فقد وصل العريس أولًا يمشي على السجادة الحمراء مرتديًا الشيرواني الذهبي مع حذاء رياضي تم تغييره فيما بعد، أما العروس فظهرت في فستان مطرز يدويًا من تصميم “أبو جاني سانديب” وهو من أشهر مصممي الأزياء بالهند وكان زيها متبعًا للتقليد الغوجاراتي الذي يتمثل في ارتداء اللونين الأحمر والأبيض وتزيين الأطراف باللون الأحمر.

أبرز المشاهير في حفل زفاف أنانت أمباني 2024

حضر حفل الزفاف العديد من مشاهير مجال الفن والسياسية والعديد من رجال الأعمال وهم:

رئيسا الوزراء البريطانيين سابقًا بوريس جونسون وتوني بلير.

رئيس الهند السابق رام نات كوفيند ورؤساء الوزراء لمختلف ولايات الهند.

المصارع والممثل الأمريكي جون سينا والذي ارتدى قميصًا سماوي اللون وسروالًا أبيض اللون.

جوناس حضر برفقة زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والتي ارتدت ساري أصفر اللون مطرزًا بتفاصيل دقيقة.

كيم وكلوي كارداشيان ارتديا ساريًا ذهبي اللون وأحمر اللون.

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين بن حسن الناصر.

إلى متى تستمر احتفالات زفاف أنانت أمباني؟

من المقرر أن تستمر احتفالات الزفاف حتى نهاية الأسبوع في منزل عائلة أمباني المرتفع والذي يبلغ 27 طابقًا وموقعه مومباي، كما سيشهد يوم السبت حفل يسمى البركات الإلهية والذي يمنح العائلة فرصة أخرى للاحتفال مع الزوجين وذلك مع الالتزام بقواعد اللباس الهندي الأنيق، وبذلك يكون تم اختتام حفل الزفاف الذي دام لمدة سبعة أشهر فيما يعرف بزفاف العام.