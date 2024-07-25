“حقق أمانيك وأحلامك” خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 لربح مليون دولار مع مصطفى الأغا

مسابقة الحلم هي واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تقدم جوائز مالية ضخمة للمشاركين ويفوز بها شخص واحد في النهاية، بالإضافة إلى ذلك تمنح جوائز أسبوعية وشهرية لعدد من الفائزين وقيمتها عالية، الاشتراك في المسابقة سهل وبسيط وهناك شروط للقبول بها، يمكنك المشاركة عن طريق إرسال كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم الخاص ببلدك والإجابة على بعض الأسئلة، سنتعرف في الفقرات القادمة على كيفية التسجيل في المسابقة وأرقام المسابقة الخاصة بكل دولة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز الفعاليات والمسابقات في الوطن العربي حيث تقدم جوائز مالية كبيرة للمتسابقين، يتم بثها على قنوات ام بي سي ويقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال بالأرقام المخصصة لبلدك، وهذه الأرقام على النحو التالي:
- المشاركة في مسابقة الحلم التي تقدمها جمهورية مصر العربية عن طريق الاتصال على الرقم 95458 من فودافون أو الاشتراك عن طريق الاتصال على الرقم 95450.
- يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من الأردن عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 9499.
- يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم من البحرين عن طريق الاتصال على الرقم 94000.
- يمكن التواصل للمشاركة في مسابقة الحلم في العراق من خلال الاتصال على الرقم 2266.
- للمشاركة في مسابقة الحلم في المغرب يمكنك الاتصال على الرقم 95326.
- يمكن للأشخاص من الكويت المشاركة في مسابقة الحلم من خلال الاتصال بالرقم 4242.
- يمكن للأشخاص الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس الاتصال على الرقم 85819.
- يمكن التواصل من عمان على الرقم 90434 للحصول على الاشتراك.
خطوات التسجيل في مسابقة الحلم
مسابقة الحلم تعتبر فرصة للفوز بجوائز كبيرة تشمل الجوائز النقدية وغيرها، حيث تم إطلاقها لأول مرة في عام 2007 وحققت شهرة كبيرة، يمكن للمشاركين التسجيل في المسابقة ومعرفة الخطوات اللازمة لذلك بشكل كامل.
- يجب عليك معرفة رقم بلدك ثم أرسل كلمة “حلم” باللغة العربية أو كلمة “dream” باللغة الإنجليزية.
- انتظر الرد بعد إرسال الرسالة بنجاح ثم قم بالإجابة على الأسئلة بشكل صحيح.
- انتظر سحب مسابقة الحلم المذاع على قناة.
سالم عوض محمد بن سلوم حلمي ابني بيت واسوي لي عمل واعالج زوجتي يارب يالله يالله حقق حلمي 00967734776130
00967739391749
اسمي محمد وائل وانا حلمي لو كسبت ونا متاكد من ذالك هعمل اني هسد احتياجي بمشروح نفسي افتحه و الباقي هعمل عمل خيري 01101062764
حلمي: بيت زواجه يارب حقق حلمي حلمي حلمي
عبدلله يعقوب ناجي حسن الواقدي : من اليمن: حلمي بيت سياره زواجه : رقم الجوال : 730498889
حلم.حلم.حلم.حلم.حلم.0021306764556
أناشاءالله تكون من نصيبي
عبدلله يعقوب ناجي حسن من اليمن : حلمي بيت سياره يارب حق حلمي حلمي
حلمي سياره وفلوس يارب منك التوفيق
حلمي سياره وفلوس يارب منك التوفيق
حلمي سياره وفلوس يارب وفقني
حلمي سياره وفلوس يارب وفقني
771787100رقمي
حلم.حلم.حلم.حلم.حلم.002130676674556
انا عبدالسلام سالم علي علي موانس حلمي ابني بيت وا مره وا سياره
انا عبدالسلام سالم علي علي موانس حلمي ابني بيت وا مره وا سياره
عبده محمدعلي احمدالعفيف /وحلمي بمبلغ عشان أعمل به مشروع اعيش اخواني واهلي منه وانشالله يساهمناالحظ ونتوفق بالفوز من مسابقةالحلم 00967736653939
مندوه السيد كامل محمد 01098269421 جمهورية مصر العربية الدقهليه مركز ميت سلسيل الكفرالجديد حلم حلم
فايز ناصر أحمد القلا م 778837559
اليمن