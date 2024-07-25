“حقق أمانيك وأحلامك” خطوات التسجيل في مسابقة الحلم 2024 لربح مليون دولار مع مصطفى الأغا

مسابقة الحلم هي واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، حيث تقدم جوائز مالية ضخمة للمشاركين ويفوز بها شخص واحد في النهاية، بالإضافة إلى ذلك تمنح جوائز أسبوعية وشهرية لعدد من الفائزين وقيمتها عالية، الاشتراك في المسابقة سهل وبسيط وهناك شروط للقبول بها، يمكنك المشاركة عن طريق إرسال كلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم الخاص ببلدك والإجابة على بعض الأسئلة، سنتعرف في الفقرات القادمة على كيفية التسجيل في المسابقة وأرقام المسابقة الخاصة بكل دولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز الفعاليات والمسابقات في الوطن العربي حيث تقدم جوائز مالية كبيرة للمتسابقين، يتم بثها على قنوات ام بي سي ويقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال بالأرقام المخصصة لبلدك، وهذه الأرقام على النحو التالي:

المشاركة في مسابقة الحلم التي تقدمها جمهورية مصر العربية عن طريق الاتصال على الرقم 95458 من فودافون أو الاشتراك عن طريق الاتصال على الرقم 95450.

يمكن المشاركة في مسابقة الحلم من الأردن عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الرقم 9499.

يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم من البحرين عن طريق الاتصال على الرقم 94000.

يمكن التواصل للمشاركة في مسابقة الحلم في العراق من خلال الاتصال على الرقم 2266.

للمشاركة في مسابقة الحلم في المغرب يمكنك الاتصال على الرقم 95326.

يمكن للأشخاص من الكويت المشاركة في مسابقة الحلم من خلال الاتصال بالرقم 4242.

يمكن للأشخاص الراغبين في الاشتراك في مسابقة الحلم من تونس الاتصال على الرقم 85819.

يمكن التواصل من عمان على الرقم 90434 للحصول على الاشتراك.

خطوات التسجيل في مسابقة الحلم

مسابقة الحلم تعتبر فرصة للفوز بجوائز كبيرة تشمل الجوائز النقدية وغيرها، حيث تم إطلاقها لأول مرة في عام 2007 وحققت شهرة كبيرة، يمكن للمشاركين التسجيل في المسابقة ومعرفة الخطوات اللازمة لذلك بشكل كامل.