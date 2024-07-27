“فرحي عيالك ومتعيهم بأجمل الأغاني” إليكم خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة بسهولة 2024

قناة طيور الجنة هي من قنوات الأطفال العربية الشهيرة التي تم إنشائها عام 2008 وتتميز القناة أنها تقدم العديد من أغاني الأطفال التي تجذب منهم الكثير بمختلف الفئات العمرية، وتتميز القناة أنها تقوم بتقديم عدد من الأناشيد التي تساعد في تعليم الأطفال الكثير من العادات والقيم السليمة كما أن هناك بعض الأناشيد التي تساعد في تعليم الأطفال بعض الأمور التي تناسب أعمارهم مثل الحروف والألوان.

تردد قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة أنها تعمل على كلا القمرين الصناعيين النايل سات والعرب سات وذلك حتى تصل إلى جميع أجهزة الاستقبال في الدول العربية المختلفة، ويوجد عدد من البيانات الإضافية التي يجب أن يتم إدخالها من أجل ضبط القناة على أجهزة الاستقبال وعلى القمر الصناعي الذي يعمل عليه هذا الجهاز، وتكون ترددات القناة على الأقمار الصناعية هي:

تردد القناة على نايل سات

التردد: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

اتجاه الاستقطاب: عمودي.

الأغاني التي تقدمها قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة عدد من الأغاني في هيئة فيديوهات كرتونية وذلك حتى تجذب العديد من الأطفال وتجعلهم لا يشعرون بالملل أثناء مشاهدة القناة، ومن أشهر الأغاني التي يتم عرضها عبر شاشة القناة: