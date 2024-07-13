احسن سياره في مصر.. سيارة استون مارتن الرياضية DBX707 2025 تتخلى عن الطراز القياسي

تهتم كافة الشركات دائمًا بتطوير وتحديث كل ما تقدمه خاصة في عالم السيارات رغبة في إبهار الجمهور، وتعتبر مواصفات استون مارتن DBX707 2025 هي خير دليل على سعي الشركة في تحديث الموديلات الموجودة إليها، ويتم ذلك الأمر سواء بتقديم تطوير لنفس الموديل أو تقديم موديل آخر حديث تمامًا، وتعد سيارة استون مارتن من السيارات التي تم تحديثها من ناحية الشكل، وفيما يلي سنبين كل ما يخص السيارة.

مواصفات استون مارتن DBX707 2025

قامت الشركة المصنعة استون مارتن بعمل تحديث خارجيًا وداخليًا في سيارة استون مارتن، بالإضافة إلى العديد من التحسينات، أما بالنسبة لمواصفات السيارة فهي كالآتي:

وجود نظام HVAC وهو خاص بتدفئة وتهوية الهواء.

إمكانية التحكم في وضع القيادة من خلال بعض الأزرار.

شاشة بمقاس 12 إنش تم تصميمها من الجيل التالي حيث أنها تدعم نظام اندرويد و ابل.

نظام صوت قوي تصل قدرته إلى 800 واط.

زودت المرايا الجانبية بزجاج متدفق.

محرك بقوة 697 مع سعة 4 لتر.

مزود ناقل الحركة ب 9 سرعات، وتصل السرعة القصوى ل 310 كم في الساعة.

وجود حزمة Inspire Sport.

إمكانية الارتقاء بصوت السماعات إلى 1600 واط.

سيارة استون مارتن 2025

حازت النسخة الجديدة 707 من سيارة استون مارتن الرياضية على لقب أقوى سيارة SUV، مما أدى إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات لشركة استون خاصة وأن السيارة الآن تعتبر منافس قوي لعربية لامبورجيني اوروس.

بالإضافة إلى ما سبق فإن التصميم الجديد للسيارة يعد من ضمن الطراز عالي الأداء، أي أنه تم التخلى نهائيًا عن الطراز القياسي.