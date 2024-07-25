“كشوف pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ورابط الاستعلام عن الوجبة السابعة عبر مظلتي

تقوم العديد من المواطنين والمستفيدين في العراق بالبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بشكل مكثف، يعتبر هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم الاجتماعي للمواطنين حيث يتم اختيار المستفيدين بعناية لضمان توجيه الدعم للأسر المستحقة وتحسين مستوى حياتهم، سنوضح في السطور التالية تفاصيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والشروط الأساسية للحصول على الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

نقدم لكم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في شكل pdf، وبالنسبة لإعلان النتائج هذا الإجراء يأتي لتلبية الضروريات العاجلة للأسر ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون تحديات في تلبية احتياجاتهم الخاصة:

ادخل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الولوج مباشرة إلى منصة مظلتي.

حدد واختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

حدد كل من (المحافظة التابعة لها ونوع الوجبة ورقم الدفعة).

تعبئة جميع البيانات المطلوبة.

انقر على “عرض الأسماء” ويستعرض المعلومات المتاحة أمامه.

تحميل أسماء المستفيدين برعاية اجتماعية بصيغة PDF.

سيتم الكشف عن أسماء المتقدمين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

عندما تقدم للمواطنين رابط للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يعتبر ذلك الخطوة الأخيرة ونقدم لكم هنا أهم الشروط المطلوبة للحصول على هذه الرعاية: