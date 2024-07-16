اعرف نتيجتك .. تم تحديد موعد نتائج التوجيهي 2024 وفقا لوزاه التربيه والتعليم الفلسطينية

يزداد البحث كثيرًا من قبل الطلاب والطالبات عن موعد نتائج التوجيهي 2024، تلك النتيجة التي ينتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة على أقصى تقدير، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن النتيجة في مرحلة التدقيق والمراجعة النهائية، وسوف نخبرك حول آخر أخبار النتيجة وموعد صدورها ورابط الاستعلام عنها.

موعد نتائج التوجيهي 2024

اشارت العديد من المصادر المسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن نتائج اختبارات الثانوية العامة باتت في مرحلة التدقيق والمراجعة النهائية تمهيدًا لرفعها عبر الموقع الإلكتروني ومن ثم اعتمادها بصورة رسمية.

وأضاف المصدر إلى أنه يتوقع إعلان نتائج التوجيهي يوم السبت المقبل الموافق 20 يوليو 2024، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية عبر موقع الوزارة أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية التي تم اعتمادها من قبلها.

أما حول نسب النجاح فإنها وعلى حسب العينات الأولية مبشرة ويتوقع أن تتراوح ما بين 75 حتى 80% مثل الأعوام الماضية، لكن يتوقع حصول عدد أكبر من الطلاب على شرائح مجموع مرتفعة حيث جاءت الامتحانات سهلة ولم يتم تسجيل أي شكاوى من قبل الطلاب.

رابط الإستعلام عن نتائج التوجيهي 2024 وزارة التربية الفلسيطينة

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائج التوجيهي بصورة إلكترونية بعد أن يتم اعتمادها من قبل الوزارة عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الفلسيطينه.

اختر نتائج التوجيهي 2024.

سجل كافة البيانات المطلوبة وهي الإسم ورقم الجلوس.

حدد المحافظة والفرع الدراسي.

النقر على خيار عرض النتيجة والإنتظار قليلاً ومن ثم سوف تظهر لك نتيجة الطالب على الفور حال اعتمادها.

إذا واجهت أي مشكلة في الإستعلام عن النتيجة تستطيع التواصل مع وزارة التربية والتعليم من خلال قنوات الإتصال المعلن عنها عبر الموقع.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في فلسطين حسب الاسم

يمكنك الاستعلام عن النتيجة بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية فور ظهورها عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

اختيار نتائج التوجيهي 2024 أو الثانوية العامة 2024.

تحديد الفرع الذي ينتمي إليه الطالب بي علمي وأدبي.

إرفاق البيانات المطلوبة ( اسم الطالب ) .

النقر على عرض النتيجة لتظهر النتيجة فور ظهورها.

وبعد إنتهاء جميع المحافظات والمدن الفلسطينية من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعات، صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن جميع نتائج التوجيهي 2024 فلسطين سوف تكون متوفرة خلال ساعات القادمة على الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، لكي يتمكن الجميع من الحصول عليها إلكترونيا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة وبدون بذل أي مجهود أو تضييع للوقت.