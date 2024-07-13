من هنا.. تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

من المواضيع التي تثير اهتمام العديد من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية هي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة حيث يسعى الكثير منهم للتأكد من شمولهم في هذه الرعاية أم لا وتتيح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة سهلة للاستعلام عن هذه الأسماء لذا دعونا نستعرض الآن عبر موقعنا تفاصيل الاستعلام عن المستفيدين من الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنشر أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 بشكل إلكتروني، وذلك عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى المنصة الإلكترونية “ مظلتي “.

ثم يتم تسجيل الدخول وإدخال جميع البيانات الخاصة بك.

ثم يتم النقر على قسم الخدمات الرقمية.

ثم يتم اختيار الخدمة لمعرفة أسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

يجب كذلك تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستفسار عنها.

يتم بعد ذلك اختيار المنطقة التي يسكن فيها المستفيد.

ثم تسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة والتحقق من صحة البيانات ودقتها.

وأخيرا ينبغي الانتظار لبعض الوقت، وبعدها ستظهر أمامك قائمة الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية ويمكنك أيضا تحميل الأسماء بصيغة PDF والبحث عن اسمك.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالكشف عن الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية حيث تقدم أكثر من ثلاثمائة ألف شخص للحصول على الوجبة الأخيرة ومن بين هذه الشروط: